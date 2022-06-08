長開近一個月 儲水式熱水爐爆炸 老翁傷背

窗戶炸毁玻璃四散 金屬板墮樓

現場為黃大仙上邨啟善樓一單位。昨午1時許，79歲陳姓男戶主在廚房用熱水洗碗時，儲水式電熱水爐突然爆炸，他背部燒傷，樓上單位48歲李姓女戶主聽到爆炸聲後，耳朵感不適，兩人同送伊利沙伯醫院治理。事發單位有窗被炸毁，廚房窗框和電熱水爐金屬板墜落地面，玻璃碎片飛散。據了解，陳近一個月來長開該部用了15年的電熱水爐。機電署正調查事故成因，並會根據《電力條例》跟進。

港九電器工程電業器材職工會會長溫冠新表示，儲水式電熱水爐使用10年喉管會老化，需要更換，「一換就換全套，唔好淨係換開閂掣」。他說，電熱水爐長開不關容易「燒壞」恆溫器，使熱水爐不會因過熱而自動關閉，爐內產生的壓縮蒸氣不能排出，容易發生爆炸。

已用15年疑老化 工會：10年要換喉

溫冠新又解釋，當察覺家中儲水式電熱水爐漏水、發出奇怪聲響或儲水量不足仍在煲水，便要立即找師傅檢查，他亦建議選購內膽由不鏽鋼製成的熱水爐。

電熱水爐爆炸事件屢有發生，機電工程署網站刊有電熱水器安全須知，提醒市民安裝或改裝電熱水器時，須聘用註冊電業承辦商及持牌水喉匠。市民使用熱水爐後要記得關掉電源，並定期安排有經驗的技師檢查維修。若有異常的情况（例如跳掣）應該立刻停用，並立即聯絡供應商檢查及維修。當安裝排氣管儲水式電熱水器時，排氣管不能加裝任何開關掣，以免破壞電熱水器的安全設計。