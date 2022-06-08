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林鄭民望平均分 歷任特首最低 支持淨值負60點微升

【明報專訊】距離政府換屆不足一個月，香港民意研究所昨日發布現屆特首和各局長的最新民望。特首林鄭月娥民望繼續回升，評分為36，為自去年11月以來新高，其支持率淨值則為負60個百分點。排除已離任的民政事務局長徐英偉，餘下12名局長中，保安局長鄧炳強支持率淨值最高，達正10個百分點，最低是教育局長楊潤雄，為負24個百分點（見表）。

鄧炳強正10點最高 楊潤雄包尾

總結林鄭月娥任內的平均分，對比末代港督彭定康任內平均56.9分，其後歷任特首董建華51.9分、曾蔭權58.1分、梁振英43.6分，林鄭月娥所得39.1分為歷屆最低。

香港民意研究所於5月31日至6月5日，隨機以電話訪問1000名香港居民。最新數據顯示，林鄭月娥評分為36，較上月高出1.4分，當中兩成七受訪者給予零分，整體分數創去年11月以來新高；其支持率淨值為負60個百分點，比上月初的調查升3個百分點。

時事評論員劉銳紹在民調發布會上表示，政府即將換屆是特首民望微升的原因，但他指林太支持率只有3個百分點的增長，反映普遍市民對她的負面印象牢固。

12名局長僅5人支持率淨值正數

現任12名局長之中，有5人民望淨值錄得正數，排名高至低分別是保安局長鄧炳強、環境局長黃錦星、商務及經濟發展局長邱騰華、財經事務及庫務局長許正宇、政制及內地事務局長曾國衞。

鄧炳強的支持率淨值比上月調查增加11個百分點，最新為正10個百分點，為去年7月有紀錄以來新高。劉銳紹認為有關增幅與市民逐漸淡化2019年的社會事件有關。

今屆政府局長曾歷變動，13個政策局前後共19人曾任局長。在這19名局長中，任內平均支持率淨值最高為公務員事務局前局長羅智光，任內平均支持率淨值為14個百分點，排第三位方為現任商經局長邱騰華，有8.8個百分點。支持率淨值最低為民政事務局前局長劉江華，為負23.2個百分點，尾二是現任教育局長楊潤雄，為負22.8%。

相關字詞﹕林鄭月娥 香港民意研究所

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