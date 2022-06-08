林鄭民望平均分 歷任特首最低 支持淨值負60點微升

鄧炳強正10點最高 楊潤雄包尾

總結林鄭月娥任內的平均分，對比末代港督彭定康任內平均56.9分，其後歷任特首董建華51.9分、曾蔭權58.1分、梁振英43.6分，林鄭月娥所得39.1分為歷屆最低。

香港民意研究所於5月31日至6月5日，隨機以電話訪問1000名香港居民。最新數據顯示，林鄭月娥評分為36，較上月高出1.4分，當中兩成七受訪者給予零分，整體分數創去年11月以來新高；其支持率淨值為負60個百分點，比上月初的調查升3個百分點。

時事評論員劉銳紹在民調發布會上表示，政府即將換屆是特首民望微升的原因，但他指林太支持率只有3個百分點的增長，反映普遍市民對她的負面印象牢固。

12名局長僅5人支持率淨值正數

現任12名局長之中，有5人民望淨值錄得正數，排名高至低分別是保安局長鄧炳強、環境局長黃錦星、商務及經濟發展局長邱騰華、財經事務及庫務局長許正宇、政制及內地事務局長曾國衞。

鄧炳強的支持率淨值比上月調查增加11個百分點，最新為正10個百分點，為去年7月有紀錄以來新高。劉銳紹認為有關增幅與市民逐漸淡化2019年的社會事件有關。

今屆政府局長曾歷變動，13個政策局前後共19人曾任局長。在這19名局長中，任內平均支持率淨值最高為公務員事務局前局長羅智光，任內平均支持率淨值為14個百分點，排第三位方為現任商經局長邱騰華，有8.8個百分點。支持率淨值最低為民政事務局前局長劉江華，為負23.2個百分點，尾二是現任教育局長楊潤雄，為負22.8%。