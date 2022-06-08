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七一警隊總動員 嚴防恐怖活動 談《時代革命》 蕭澤頤：倘不肯定違法否就不要看

【明報專訊】7月1日是香港回歸25周年，警務處長蕭澤頤表示，當日警隊將全體總動員，包括調派前線部隊和特種部隊，以及加派便衣警員巡邏防範恐怖活動，亦會考慮調派後勤人員到前線協助，確保回歸慶典安全有序。他又否認香港變成「警察社會」，強調警方會依法辦事，形容香港在過往、現時和將來均屬法治社會。

蕭澤頤接受多家傳媒訪問，表示警隊早於去年初開始籌劃今年「七一」回歸的保安工作，由副處長（行動）負責統籌「警隊督導委員會」，當中有8個工作小組研究裝備、交通管理和行動策略等方面，全力準備與回歸慶祝活動有關的工作，而七一當日警隊將全體總動員，確保回歸慶典順利舉行。他說回歸的保安行動絕對不能掉以輕心，雖然本港整體情况已平靜，惟留意到仍有「死心不息的人」轉趨地下化，過去亦曾搗破多宗涉及真槍實彈和爆炸品的案件。

否認「警察社會」 稱一直是法治社會

包括候任行政長官李家超在內，近年不少具備警隊背景的人在政府擔任要職。對於有人形容香港步入「警察社會」，去年6月上任警務處長的蕭澤頤形容「警察社會」屬政治術語，是指無經法律程序下，政府以行政手段強行控制市民大小生活模式，反問香港有否出現類似情况。

論離港潮：若非違法為何離去

《港區國安法》前年生效，蕭澤頤稱截至上月底，警方國安處拘捕186人，認為清楚反映國安法只針對一小撮危害國家安全的人。612人道支援基金5名信託人上月涉串謀勾結外國勢力被捕，包括天主教香港教區榮休主教陳日君，多名外國政治人物批評這是對宗教自由的侵犯。蕭澤頤稱警隊執法只視乎被捕者有否違法，不論其職業及背景，「任何有良知、有正義感的人，都應該要懂得尊重法治」。對於有離港的人不滿本港「紅線」處處，蕭形容外界所講的「紅線」正是法律規條，強調警方從未要求那些人離港，他們離港只屬一己意願，反問若非違法，為何要離港。

有關反修例運動的紀錄片《時代革命》上周三透過網上平台Vimeo全球放映。蕭澤頤警告市民如果不肯定會否違反國安法，就不要下載或觀看有關紀錄片，稱紀錄片的標題源於反修例運動期間的標語「光復香港，時代革命」，而相關標語被視為違反國安法。

至於紀錄片和製作團隊有否違反國安法，而警方國安署又有否對此調查，蕭澤頤則未有透露。

稱勞動人口減 招募難不限警隊

警方早前調整投考警員、見習督察及輔警的資格及程序，刪去「在港居住7年或以上」的要求，蕭澤頤相信投考情况會改善。他承認近年警隊招募存在挑戰，又解釋是基於數年前警隊面對退休潮，而本港30歲以下勞動人口減少。他認為招募挑戰不限於警隊，其他紀律部隊和私人機構同樣面臨一樣情况。

相關字詞﹕時代革命 港區國安法 回歸25周年 警務處 蕭澤頤

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