遊日團人數不設限 首團最快下周三出發

旅社：7天團費有望減至兩萬元

日本觀光廳昨公布的指引列明，旅客須購買涵蓋確診新冠的旅遊保險，入境後須全程戴口罩，但入浴、獨木舟及爬山等戶外活動以及人潮不擁擠的景點觀光時除外。旅行團有自由活動時間，旅社職員要在旅客兩米範圍內陪同，亦要記錄旅客所有行蹤。如有團員在旅程中感染新冠病毒，職員應讓團員赴當地醫療機構接受治療，除染疫團員及密切接觸者外，其餘團員可繼續行程。

旅客須親身辦理簽證

港人免簽證入境日本的安排於2020年3月起暫停，至今未恢復，港人入境日本現須先取得簽證。縱橫遊常務董事袁振寧稱，日本觀光簽證系統周五會開放予旅行社登記及上載行程資料，獲當局確認後便可為市民辦理簽證手續；市民向本地旅行社提供護照副本後，會交由日本當地旅行社代為在網上申請簽證，需時約15分鐘，其後系統會經電郵向申請人發確認書，市民須攜同確認書及護照正本等相關文件，親自前往北角的日本簽證申請中心辦理，預計費用約290元，審批時間約7個工作天。中心網站顯示，目前申請簽證需要預約。

袁振寧稱，由於當局或需時確認旅行社於周五的登記，料下周一起方可開始代客辦理手續，又稱日本最終公布的旅遊指引較想像中寬鬆，其公司推出的立山黑部8天團收費2.3萬，首團有10人參加，料本月24日如期出發；對於旅行團不設人數限制，他估計日後如一團有20至30人報名，團費或有望減至2萬元以下。

東瀛遊執行董事禤國全表示，其公司首團6人往東京、立山黑部的7天團最快下周三（15日） 出發，或屬日本重啟旅遊後全港第一個出發往日本的旅行團，但如簽證未能趕及獲批，或延至22日起行。禤稱，據了解日本簽證中心沒有為每日可辦理的簽證名額設限，以往經驗最快一日獲批。他說現時不少團員心情忐忑，冀相關部門可加快處理。

韓今起免檢疫入境 可自由行

另外，韓國今日（8日）起亦開放旅客免檢疫入境，並容許「自由行」，惟港人入境韓國必須申請短期簽證。韓國駐香港總領事館發言人前日表示，自接受申請以來已收到逾650個申請，因應香港前往韓國旅客眾多，已開放簽證申請網上預約系統，每日名額亦由30個提升至50個。