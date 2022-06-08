林鄭：餘下任期保持現狀 防疫措施不緊不鬆

林太昨出席行會前表示，每日陽性個案曾停留在200至300宗，踏入6月升至每日400至500宗，她認為目前難言出現升勢，更未至於有新一波疫情，惟其他監測指標無可避免上升，當局會密切監察。她說，由於本港疫苗接種率處於頗高水平，加上變異病毒株Omicron病徵較輕微，近日入院、重症以至死亡數字平穩，甚至較早前大幅下降，相對較為放心。

對疫情發展稱未睇通透

林太表示，目前對疫情發展「未睇得通透」，無論入境限制或社交距離措施，將維持現狀至6月30日，不會收緊亦不會放寬措施。被問酒吧及學校個案增是否放寬太急？她說，市民有些擔心，尤其是子女要上學者，但她不想再停課，稱對學生學習損害太大，相信大部分市民同意繼續走復常之路，但在路上暫時走慢些、暫不再放寬，相信亦反映市民意願。

距離7月1日政府換屆尚餘20多天，林太認為除非再有極端爆發，否則這段時間最好保持現狀，而社交距離措施每14天為一個周期，本周期至6月15日結束，下一周期至6月29日晚上，由於不能在換屆之際出現真空，她要求食衛局與候任行政長官辦公室聯絡，了解對方是否同意再延長措施。

候任辦：已要求晤食衛局商七一後安排

候任特首辦回覆稱，已要求現屆食衛局與候任特首會面及介紹疫情最新發展和評估，及商討7月1日起的社交距離措施，未有表明會否再延長。

林太昨強調，現屆政府不會鬆懈，昨開會與專家評估最新疫情及檢視跟進工作，稍後會召開政府內部高層督導委員會會議，為可能出現的第六波疫情做好應變措施，特別是保護安老院舍。她說，現時不同群組有不同病毒檢測要求，當局會全面檢視哪些需加強，並將繼續執行「疫苗通行證」，目前逾六成合資格人口已接種第三劑疫苗，但仍有推進空間。

政府早前成立跨部門工作小組加強院舍抗疫能力，勞福局長羅致光上月表示小組正討論多項措施，如改善通風、加強感染控制、改善院舍與部門協調等。香港安老服務協會主席陳志育稱，當局已派員檢視部分院舍通風系統及建議改善，他說第五波關鍵並非通風，而是各部門與院舍協調，認為應設中央協調機制盡快安排爆疫院舍院友隔離，才能避免第五波染疫院友滯留院舍。

（新冠疫情）