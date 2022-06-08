粉嶺欣盛苑現新變種 兩個案源頭不明 今起快速陽性呈報 覆檢後方列確診

政府早前表示會覆核所有快速測試呈報，衛生防護中心上周四起公布快測呈報中拒絕核酸檢測或覆核呈陰性的個案數目。特首林鄭月娥昨表示，公布確診數字後一兩天發現屬假陽性，須剔除個案及重新整理數字，現整體個案少，「一百數十宗」個案會影響社會對疫情看法，形容做法不理想。為免數字混亂，昨起每宗快測陽性呈報均須經核酸檢測覆核，方被視為確診，並由政府化驗所核酸覆檢。

近日快測覆檢陰性比例

張竹君：超出可接受假陽性比率

新安排下，衛生防護中心昨公布489宗陽性個案，其中231宗為新增核酸檢測呈陽性個案，另有258宗為日前呈報、經核實的快測呈報個案。張竹君表示，上述快測個案大多已屬早前公布個案，其中大部分患者於6月4日呈報。她又稱，近日快測覆檢陰性比例已超「可接受的假陽性比率」，4月下旬開始覆檢大部分快測陽性呈報個案，現有呈報仍會即獲檢疫令，若覆檢呈陰性則會被剔除及撤銷檢疫令。她解釋，當市民於網上平台呈報快測陽性後，承辦商翌日會派樣本瓶要求覆檢，約一至兩日後有覆檢報告。

另外，本港昨添4宗疑帶BA.2.12.1個案，其中兩人為日前公布、香港基督教服務處時代幼兒學校染疫學童的家人。張竹君補充，其中一人於5月28日，曾與住太古城怡山閣的患者共膳，估計由住太古城患者播疫；而粉嶺出現兩宗疑帶同一病毒株的源頭不明個案，涉居粉嶺欣盛苑欣悅閣的15歲女童，其67歲家人較早前已染疫。

至昨日最少8組未明源頭新變種

連同上述個案，衛生防護中心至昨日曾公布至少8組本地感染途徑未明、懷疑或確定帶BA2.12.1的個案，涉會展清潔工、入境大樓女職員、太古城高山台廬山閣住客、太古城高山台怡山閣居民、啟鑽苑啟雋閣居民、何文田冠德苑冠盛閣住客、九龍城忠孝街66號住客。香港感染及傳染病醫學會副會長林緯遜表示，近日有更多傳播鏈及源頭不明個案屬「意料之內」，呼籲市民毋須過分擔憂。對於粉嶺出現源頭不明個案，是否反映病毒株走入新界區，林緯遜認為本港人口流動性高，令各區界線模糊，「相信無一區可以獨善其身」。

本港現流行病毒株為BA.2，林緯遜稱BA.2染疫者康復後再染BA2.12.1屬「相當罕見」，惟本港第五波有逾百萬宗個案，即使有二次感染「並唔出奇」。他補充，上述兩病毒株屬同一分支，染疫者康復後會有交叉免疫反應，另稱疫苗有助減重症及死亡率。

學校疫情方面，北角蘇浙小學（國際部）有兩名教職員及5名P5R班學生染疫，張竹君稱，該班共有31名學生，染疫學生座位相近，認為該校班或有聚集傳染，故建議涉事班別停課一周。九龍塘方方樂趣英文小學則有一名染疫學生的家人同驗出陽性。

明報記者

（新冠疫情）