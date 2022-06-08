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電車准加價至成人3元 田北辰指高於通脹壞先例

【明報專訊】特首會同行政會議昨通過電車加價申請，下月11日起生效，12歲或以上成人票價由現時2.6元加至3元，小童（3至11歲）票價由1.3元加至1.5元，兩者加幅均達15.38%；65歲或以上長者票價亦由目前1.2元加至1.3元；月票將由220元加至260元，遊客票則取消。電車公司歡迎當局通過加價申請，有立法會議員批評電車公司經營不善，擔心獲批票價加幅高於通脹會開壞先例。

政府：維持財政調整必要 加幅可接受

電車公司對上一次調整車費是在2018年7月，政府發言人表示，面對其他公共交通競爭，以及長時間受新冠疫情和必要的社交距離措施影響，電車乘客量持續下跌，車費收入相應減少。電車公司進一步增加非車費收入空間相當有限，盈利率從2018年的18%降至2021年的-1.3%。政府須確保電車公司財務穩健，有能力以合理票價提供經濟、具效率和質素服務，鑑於公司當前財政，有必要調整車費以維持財務可持續，而建議加幅為可接受水平。

民主黨交通政策發言人韓俊賢表示，電車經營環境困難，疫情衝擊下獲批加價無可厚非，但每逢營運困難便申加價恐屬杯水車薪，建議考慮推「認養制」，由公眾、企業或團體包下冠名電車，並研究擴大及恆常化巴士轉乘優惠，提高競爭力。

實政圓桌立法會議員田北辰批評，行會批准電車加價是「不知所謂」，指出過去4年通脹約7%，其間電車營運成本升約10.5%，超出通脹，反映經營不善；當局批准票價加幅15%，高於通脹及營運成本升幅是開壞先例，變相鼓勵其他公共交通營辦者做「懶人」，要市民補貼經營不善的公司亦不合理，形容是「慷市民之慨」。

除了電車，的士上月亦獲批下月起加價，市區、新界、大嶼山的士落旗收費將加3元，分別增至27元、23.5元及22元，每次跳表加0.1至0.2元，新收費下月17日起生效。

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