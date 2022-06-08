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優之良品結業 懲教更新還押者零食清單

【明報專訊】在港開業近30年的連鎖零食店「優之良品」周一結業，公司發言人昨向本報稱，新冠疫情封關令生意轉差，致全線結業，約10多名員工將按勞工法例遣散。香港百貨、商業僱員總會會務總幹事林志忠表示，優之良品只餘4間分店，工會接獲約10名員工求助，惟該公司自疫情高峰期起分店陸續結業，估計累積約100名員工受影響。

約10員工求助 優之良品：封關失客

勞工處昨回覆查詢時表示，已聯絡僱主了解情况，並已提醒僱主須按照《僱傭條例》及僱傭合約條款支付僱員相關的解僱補償。

優之良品發言人昨回覆本報查詢時表示，自疫情爆發，本港封關後流失大量遊客，公司虧蝕致全線結業。根據保就業計劃已獲批僱主名單，優之良品在5月獲補貼人數為50人，補助額為39.6萬元。發言人表示，該補貼人數為上月數字，公司已向有關員工支薪，本月員工數目已減，約10多名員工會按勞工處指引遣散。

邵家臻讚懲教反應「史上最快」

百佳稱優先聘優之良品員工

百佳發言人表示，對優之良品結業感可惜，並稱會打擊零售業，百佳現正聘請理貨員、副經理及經理等多個職位，優之良品被遣散員工應徵將優先考慮。

另外，懲教署原准親友向還押者供給優之良品的沙爹牛肉片及豬肉片，特首林鄭月娥昨被問到懲教署應否檢討，她表示相信懲教署會考慮現實情况，懲教署樂意調校。昨午懲教署網站男性及女性還押者的「認可交來物品」清單上，優之良品沙爹牛肉片及豬肉片已轉為「華園」黑椒牛肉脯或蜜汁豬肉脯，親友可每周向還押囚友提供兩包牛肉脯或豬肉脯，每包8片、每片10克。

有曾還押一年的釋囚向本報表示，肉乾對還押者十分重要，因早餐和晚餐只有小量味道較淡的肉食，肉乾為還押時少有可吃到的有味食物；午餐則只能吃粥，惟粥水淡而無味，囚友會豬肉乾撈粥。

前社福界立法會議員邵家臻表示，今次懲教署反應「歷史上最快」，值得表揚，但建議署方增加多一個認可牌子，甚至取消牌子限制，以免市場因素影響囚友福利。邵說，懲教署認可的「可交來物品」有限，物品缺貨對囚友影響重大。他又說，懲教署認可物品清單長年不變，有還押多時的囚友感厭倦，他建議署方更新有關清單，例如新增杯麵、點心麵和醬油，後者可供囚友用膳時調味。

懲教署回覆稱，留意到有報道稱優之良品肉片已停止發售，已根據現行機制安排其他牌子替代，署方稱有既定機制不時檢視認可交來物品，並按供應情况作適當調整。

相關字詞﹕邵家臻 懲教署 優之良品

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