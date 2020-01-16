港聞

港聞二

「二代美隊」上訴刑期 爭議情節非嚴重 上訴庭首宗國安案件 與訟雙方同意參考普通法案例

【明報專訊】「第二代美國隊長」馬俊文涉於前年在20個場合中高呼「光時」和港獨口號等，被控《港區國安法》的煽動他人分裂國家罪，受審後裁定罪成，判囚5年9個月。他不服刑期提出上訴，昨於高院處理。上訴方陳辭時稱，本案不屬情節嚴重；答辯方則稱，不論被告有否用武力，其發言均提及建國建軍、全民勇武等，主張武力以達到煽動分裂國家的效果。法官表示，此為首宗上訴庭處理的國安法判刑案件，有一定重要性，故需時考慮，將於9月5日頒下判辭。

原審判囚5年9月 上訴庭押後9月判

案件由首席法官潘兆初、上訴庭法官彭偉昌及彭寶琴審理。原審法官陳廣池判刑時以6年監禁為量刑起點，考慮辯方幾乎沒爭議控方案情，扣減3個月後，判處5年9個月監禁。

上訴方代表資深大律師蔡維邦稱，國安法21條就判刑作區分：情節嚴重判囚5年以上、10年以下；情節較輕判處5年以下。蔡續稱，界定是否屬情節嚴重，應看客觀標準，如會否影響香港的繁榮穩定、居民的合法權益等。

國安法未列明如何界定嚴重

上訴方：應看會否影響港繁榮穩定

潘官一度提出關注，國安法沒列明如何界定情節嚴重與否，而國安法與本港法律是銜接兼容，故國安法下的煽動罪與普通法下的煽惑罪類同，並可參考有關案例，獲訴訟雙方接納。

蔡維邦續稱，本案不屬情節嚴重，被告發言只是其個人取態，不會令國家安全受影響。潘官問及，被告曾稱要「建國、建軍」，蔡則指被告叫喊的內容，是當時不少市民都會高呼的口號，內容流於空泛，沒有實質計劃。

官質疑曾受網媒訪問 接觸面廣

蔡又認為，被告雖曾受訪，但並非主流媒體，影響程度低；惟法官彭偉昌及彭寶琴分別質疑，互聯網接觸面廣泛，且影響涉案網媒的特定讀者，反而加強煽動效果。

蔡續稱，被告保釋期間犯案，是因為他當時以為國安法是「無牙老虎」，被告現已入獄，客觀而言重犯風險不高。法官問及，被告求情信囑他人保持熱度等，蔡重申，該求情信是被告在未正式判刑的取態。上訴方認為，本案量刑起點應下調為5年。

答辯方代表署理副刑事檢控專員周天行則稱，本案不一定比唐英傑案情節較輕，被告在國安法生效後3個月內犯案達20次、至少5次在保釋期間犯案，且他有組織地在反修例敏感日子犯案，風險不容忽視。

答辯方：未必比唐英傑案情節輕

答辯方又指被告犯案時曾稱要「醞釀下一場革命」，又利用其facebook及Telegram頻道煽動，其求情信稱要「全民勇武、武裝起義」，反映他主張武力以達到煽動分裂國家，認為他會繼續危害國安，故刑期不應低於監禁5年。 

【案件編號：CACC 272/21】

明報記者

（港區國安法）

相關字詞﹕煽動他人分裂國家罪 上訴庭 刑期上訴 馬俊文 第二代美國隊長 港區國安法

上 / 下一篇新聞

妹供稱：姊須凌晨3時開工 經期禁家中換巾 菲傭工作4月亡 僱主被指虐待「用到你盡」
妹供稱：姊須凌晨3時開工 經期禁家中換巾 菲傭工作4月亡 僱主被指虐待「用到你盡」
瑜伽球毒殺妻女囚終身 許金山上訴駁回
瑜伽球毒殺妻女囚終身 許金山上訴駁回
渣馬跑手死因研訊 「城巴楊sir」致電告知暈倒位置 協調中心沒問聯絡
渣馬跑手死因研訊 「城巴楊sir」致電告知暈倒位置 協調中心沒問聯絡
庭上揭有3次交通案底 不小心駕駛拒供樣本 「玻璃朱」認罪
庭上揭有3次交通案底 不小心駕駛拒供樣本 「玻璃朱」認罪
初選案46被告完交付高院程序
初選案46被告完交付高院程序
優之良品結業 懲教更新還押者零食清單
優之良品結業 懲教更新還押者零食清單
電車准加價至成人3元 田北辰指高於通脹壞先例
電車准加價至成人3元 田北辰指高於通脹壞先例
阮民安控煽動欺詐提堂 無律師代表
阮民安控煽動欺詐提堂 無律師代表
涉抬棺煽動 古思堯：表達不滿中央
涉抬棺煽動 古思堯：表達不滿中央
涉「射單」予女兒騙8.7萬佣 保誠前區域經理遭廉署起訴
涉「射單」予女兒騙8.7萬佣 保誠前區域經理遭廉署起訴
粉嶺欣盛苑現新變種 兩個案源頭不明 今起快速陽性呈報 覆檢後方列確診
粉嶺欣盛苑現新變種 兩個案源頭不明 今起快速陽性呈報 覆檢後方列確診
林鄭：餘下任期保持現狀 防疫措施不緊不鬆
林鄭：餘下任期保持現狀 防疫措施不緊不鬆
遊日團人數不設限 首團最快下周三出發
遊日團人數不設限 首團最快下周三出發
港協名譽副會長胡法光逝世
港協名譽副會長胡法光逝世
尖沙嘴軍營外檢炸彈空殼
尖沙嘴軍營外檢炸彈空殼
七一警隊總動員 嚴防恐怖活動 談《時代革命》 蕭澤頤：倘不肯定違法否就不要看
七一警隊總動員 嚴防恐怖活動 談《時代革命》 蕭澤頤：倘不肯定違法否就不要看
未答「閉環」晤領導人否 林鄭：竭力創造訪港條件
未答「閉環」晤領導人否 林鄭：竭力創造訪港條件
林鄭民望平均分 歷任特首最低 支持淨值負60點微升
林鄭民望平均分 歷任特首最低 支持淨值負60點微升
長開近一個月 儲水式熱水爐爆炸 老翁傷背
長開近一個月 儲水式熱水爐爆炸 老翁傷背
房委成員倡減3次配屋機會 加快上樓
房委成員倡減3次配屋機會 加快上樓
政府擬禁大麻二酚產品 今年完成立法
政府擬禁大麻二酚產品 今年完成立法
大灣區GBA新聞：廣東博物館NFT 新思維推廣文物 21款文物發行6.5萬份 數十元「帶」回家
大灣區GBA新聞：廣東博物館NFT 新思維推廣文物 21款文物發行6.5萬份 數十元「帶」回家
大灣區GBA新聞：數字藏品盛行 藏造假炒賣隱憂
大灣區GBA新聞：數字藏品盛行 藏造假炒賣隱憂
灣區手記：高價收購貓狗 ／文：尚東美
灣區手記：高價收購貓狗 ／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】路署話「臨時圍網」有耗損 政總天橋換鐵網髹粉裝
【Emily】路署話「臨時圍網」有耗損 政總天橋換鐵網髹粉裝
【Emily】優之良品肉乾絕響 還押胡志偉唔在意
【Emily】優之良品肉乾絕響 還押胡志偉唔在意
【Emily】不滿「增副司長」直接表決 狄志遠函財會
【Emily】不滿「增副司長」直接表決 狄志遠函財會
【Emily】舊洗衣機塑膠再造 砌出環保磚路
【Emily】舊洗衣機塑膠再造 砌出環保磚路
【Emily】馮煒光：曾幫CY影相 「資深AO」拒上傳
【Emily】馮煒光：曾幫CY影相 「資深AO」拒上傳
【Emily】山市街扶手梯 基底加「防護貼」提醒途人
【Emily】山市街扶手梯 基底加「防護貼」提醒途人