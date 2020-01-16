「二代美隊」上訴刑期 爭議情節非嚴重 上訴庭首宗國安案件 與訟雙方同意參考普通法案例

原審判囚5年9月 上訴庭押後9月判

案件由首席法官潘兆初、上訴庭法官彭偉昌及彭寶琴審理。原審法官陳廣池判刑時以6年監禁為量刑起點，考慮辯方幾乎沒爭議控方案情，扣減3個月後，判處5年9個月監禁。

上訴方代表資深大律師蔡維邦稱，國安法21條就判刑作區分：情節嚴重判囚5年以上、10年以下；情節較輕判處5年以下。蔡續稱，界定是否屬情節嚴重，應看客觀標準，如會否影響香港的繁榮穩定、居民的合法權益等。

國安法未列明如何界定嚴重

上訴方：應看會否影響港繁榮穩定

潘官一度提出關注，國安法沒列明如何界定情節嚴重與否，而國安法與本港法律是銜接兼容，故國安法下的煽動罪與普通法下的煽惑罪類同，並可參考有關案例，獲訴訟雙方接納。

蔡維邦續稱，本案不屬情節嚴重，被告發言只是其個人取態，不會令國家安全受影響。潘官問及，被告曾稱要「建國、建軍」，蔡則指被告叫喊的內容，是當時不少市民都會高呼的口號，內容流於空泛，沒有實質計劃。

官質疑曾受網媒訪問 接觸面廣

蔡又認為，被告雖曾受訪，但並非主流媒體，影響程度低；惟法官彭偉昌及彭寶琴分別質疑，互聯網接觸面廣泛，且影響涉案網媒的特定讀者，反而加強煽動效果。

蔡續稱，被告保釋期間犯案，是因為他當時以為國安法是「無牙老虎」，被告現已入獄，客觀而言重犯風險不高。法官問及，被告求情信囑他人保持熱度等，蔡重申，該求情信是被告在未正式判刑的取態。上訴方認為，本案量刑起點應下調為5年。

答辯方代表署理副刑事檢控專員周天行則稱，本案不一定比唐英傑案情節較輕，被告在國安法生效後3個月內犯案達20次、至少5次在保釋期間犯案，且他有組織地在反修例敏感日子犯案，風險不容忽視。

答辯方：未必比唐英傑案情節輕

答辯方又指被告犯案時曾稱要「醞釀下一場革命」，又利用其facebook及Telegram頻道煽動，其求情信稱要「全民勇武、武裝起義」，反映他主張武力以達到煽動分裂國家，認為他會繼續危害國安，故刑期不應低於監禁5年。

【案件編號：CACC 272/21】

明報記者

（港區國安法）