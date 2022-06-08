港聞

港聞一

庭上揭有3次交通案底 不小心駕駛拒供樣本 「玻璃朱」認罪

【明報專訊】「撐警KOL」、「玻璃朱」朱庭萱今年初凌晨在灣仔駕車時，涉嫌撞傷一名過馬路的男子，昨日在東區裁判法院承認各一項不小心駕駛罪及拒絕提供呼氣樣本罪。辯方求情時稱，朱與友人敘舊時因盛情難卻，「被迫」喝了3杯酒，其兒子在求情信中請法庭不要判母親入獄，朱聞言掩面痛哭。主任裁判官嚴舜儀押後案件至6月28日判刑，以待索取感化及社會服務令報告，其間被告獲准保釋，不得駕駛。

稱「被迫」喝了3杯酒 官月底判

案情指出，被告朱庭萱（47歲）於2022年1月28日凌晨約1時，在灣仔道與天樂里交界違例左轉，撞倒菲律賓籍男子，致他右腰泛紅。被告在警誡下沒有回答警員問題，並拒絕提供呼氣樣本。控方透露，被告過去曾有兩次不小心駕駛及一次酒後駕駛的定罪紀錄。

辯方求情時稱，被告為家中獨女，需照顧年邁患病的父母；她於數年前離婚，身兼父職撫養8歲兒子。被告自1995年起任職股票經理，兼職主持編輯，月入約2.5萬元，她亦熱心公益，關注動物議題和服務社區。

辯方表示，被告在案發當天受友人影響飲酒，回家時闖下「彌天大禍」，她明白自己責無旁貸。她已售賣座駕，寧願乘搭公共交通工具送兒子上學，亦曾參與戒酒輔導，現時決心戒酒。

辯方引述被告兒子所寫的求情信，稱他每晚在母親擁抱下入睡，請法庭給予母親多一次機會，不要判處入獄。辯方又稱，被告過去5年內沒干犯相關交通罪行，望法庭考慮事主輕傷等，判處罰款及緩刑。

【案件編號：ESCC852/22】

上 / 下一篇新聞

妹供稱：姊須凌晨3時開工 經期禁家中換巾 菲傭工作4月亡 僱主被指虐待「用到你盡」
妹供稱：姊須凌晨3時開工 經期禁家中換巾 菲傭工作4月亡 僱主被指虐待「用到你盡」
瑜伽球毒殺妻女囚終身 許金山上訴駁回
瑜伽球毒殺妻女囚終身 許金山上訴駁回
渣馬跑手死因研訊 「城巴楊sir」致電告知暈倒位置 協調中心沒問聯絡
渣馬跑手死因研訊 「城巴楊sir」致電告知暈倒位置 協調中心沒問聯絡
「二代美隊」上訴刑期 爭議情節非嚴重 上訴庭首宗國安案件 與訟雙方同意參考普通法案例
「二代美隊」上訴刑期 爭議情節非嚴重 上訴庭首宗國安案件 與訟雙方同意參考普通法案例
初選案46被告完交付高院程序
初選案46被告完交付高院程序
優之良品結業 懲教更新還押者零食清單
優之良品結業 懲教更新還押者零食清單
電車准加價至成人3元 田北辰指高於通脹壞先例
電車准加價至成人3元 田北辰指高於通脹壞先例
阮民安控煽動欺詐提堂 無律師代表
阮民安控煽動欺詐提堂 無律師代表
涉抬棺煽動 古思堯：表達不滿中央
涉抬棺煽動 古思堯：表達不滿中央
涉「射單」予女兒騙8.7萬佣 保誠前區域經理遭廉署起訴
涉「射單」予女兒騙8.7萬佣 保誠前區域經理遭廉署起訴
粉嶺欣盛苑現新變種 兩個案源頭不明 今起快速陽性呈報 覆檢後方列確診
粉嶺欣盛苑現新變種 兩個案源頭不明 今起快速陽性呈報 覆檢後方列確診
林鄭：餘下任期保持現狀 防疫措施不緊不鬆
林鄭：餘下任期保持現狀 防疫措施不緊不鬆
遊日團人數不設限 首團最快下周三出發
遊日團人數不設限 首團最快下周三出發
港協名譽副會長胡法光逝世
港協名譽副會長胡法光逝世
尖沙嘴軍營外檢炸彈空殼
尖沙嘴軍營外檢炸彈空殼
七一警隊總動員 嚴防恐怖活動 談《時代革命》 蕭澤頤：倘不肯定違法否就不要看
七一警隊總動員 嚴防恐怖活動 談《時代革命》 蕭澤頤：倘不肯定違法否就不要看
未答「閉環」晤領導人否 林鄭：竭力創造訪港條件
未答「閉環」晤領導人否 林鄭：竭力創造訪港條件
林鄭民望平均分 歷任特首最低 支持淨值負60點微升
林鄭民望平均分 歷任特首最低 支持淨值負60點微升
長開近一個月 儲水式熱水爐爆炸 老翁傷背
長開近一個月 儲水式熱水爐爆炸 老翁傷背
房委成員倡減3次配屋機會 加快上樓
房委成員倡減3次配屋機會 加快上樓
政府擬禁大麻二酚產品 今年完成立法
政府擬禁大麻二酚產品 今年完成立法
大灣區GBA新聞：廣東博物館NFT 新思維推廣文物 21款文物發行6.5萬份 數十元「帶」回家
大灣區GBA新聞：廣東博物館NFT 新思維推廣文物 21款文物發行6.5萬份 數十元「帶」回家
大灣區GBA新聞：數字藏品盛行 藏造假炒賣隱憂
大灣區GBA新聞：數字藏品盛行 藏造假炒賣隱憂
灣區手記：高價收購貓狗 ／文：尚東美
灣區手記：高價收購貓狗 ／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】路署話「臨時圍網」有耗損 政總天橋換鐵網髹粉裝
【Emily】路署話「臨時圍網」有耗損 政總天橋換鐵網髹粉裝
【Emily】優之良品肉乾絕響 還押胡志偉唔在意
【Emily】優之良品肉乾絕響 還押胡志偉唔在意
【Emily】不滿「增副司長」直接表決 狄志遠函財會
【Emily】不滿「增副司長」直接表決 狄志遠函財會
【Emily】舊洗衣機塑膠再造 砌出環保磚路
【Emily】舊洗衣機塑膠再造 砌出環保磚路
【Emily】馮煒光：曾幫CY影相 「資深AO」拒上傳
【Emily】馮煒光：曾幫CY影相 「資深AO」拒上傳
【Emily】山市街扶手梯 基底加「防護貼」提醒途人
【Emily】山市街扶手梯 基底加「防護貼」提醒途人