庭上揭有3次交通案底 不小心駕駛拒供樣本 「玻璃朱」認罪

【明報專訊】「撐警KOL」、「玻璃朱」朱庭萱今年初凌晨在灣仔駕車時，涉嫌撞傷一名過馬路的男子，昨日在東區裁判法院承認各一項不小心駕駛罪及拒絕提供呼氣樣本罪。辯方求情時稱，朱與友人敘舊時因盛情難卻，「被迫」喝了3杯酒，其兒子在求情信中請法庭不要判母親入獄，朱聞言掩面痛哭。主任裁判官嚴舜儀押後案件至6月28日判刑，以待索取感化及社會服務令報告，其間被告獲准保釋，不得駕駛。
稱「被迫」喝了3杯酒 官月底判
案情指出，被告朱庭萱（47歲）於2022年1月28日凌晨約1時，在灣仔道與天樂里交界違例左轉，撞倒菲律賓籍男子，致他右腰泛紅。被告在警誡下沒有回答警員問題，並拒絕提供呼氣樣本。控方透露，被告過去曾有兩次不小心駕駛及一次酒後駕駛的定罪紀錄。
辯方求情時稱，被告為家中獨女，需照顧年邁患病的父母；她於數年前離婚，身兼父職撫養8歲兒子。被告自1995年起任職股票經理，兼職主持編輯，月入約2.5萬元，她亦熱心公益，關注動物議題和服務社區。
辯方表示，被告在案發當天受友人影響飲酒，回家時闖下「彌天大禍」，她明白自己責無旁貸。她已售賣座駕，寧願乘搭公共交通工具送兒子上學，亦曾參與戒酒輔導，現時決心戒酒。
辯方引述被告兒子所寫的求情信，稱他每晚在母親擁抱下入睡，請法庭給予母親多一次機會，不要判處入獄。辯方又稱，被告過去5年內沒干犯相關交通罪行，望法庭考慮事主輕傷等，判處罰款及緩刑。