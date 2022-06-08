庭上揭有3次交通案底 不小心駕駛拒供樣本 「玻璃朱」認罪

稱「被迫」喝了3杯酒 官月底判

案情指出，被告朱庭萱（47歲）於2022年1月28日凌晨約1時，在灣仔道與天樂里交界違例左轉，撞倒菲律賓籍男子，致他右腰泛紅。被告在警誡下沒有回答警員問題，並拒絕提供呼氣樣本。控方透露，被告過去曾有兩次不小心駕駛及一次酒後駕駛的定罪紀錄。

辯方求情時稱，被告為家中獨女，需照顧年邁患病的父母；她於數年前離婚，身兼父職撫養8歲兒子。被告自1995年起任職股票經理，兼職主持編輯，月入約2.5萬元，她亦熱心公益，關注動物議題和服務社區。

辯方表示，被告在案發當天受友人影響飲酒，回家時闖下「彌天大禍」，她明白自己責無旁貸。她已售賣座駕，寧願乘搭公共交通工具送兒子上學，亦曾參與戒酒輔導，現時決心戒酒。

辯方引述被告兒子所寫的求情信，稱他每晚在母親擁抱下入睡，請法庭給予母親多一次機會，不要判處入獄。辯方又稱，被告過去5年內沒干犯相關交通罪行，望法庭考慮事主輕傷等，判處罰款及緩刑。

【案件編號：ESCC852/22】