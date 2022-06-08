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渣馬跑手死因研訊 「城巴楊sir」致電告知暈倒位置 協調中心沒問聯絡

【明報專訊】50歲男跑手2018年在渣打馬拉松10公里賽事期間暈倒昏迷，留醫4天後不治，死因研訊昨日繼續，東區醫院病理部駐院醫生王苑斯稱，死者因急性心肌梗塞致死。此外，庭上揭露曾有自稱「城巴楊sir」者致電渣馬事故協調中心，稱W5.5位置有人暈倒，負責接聽的醫療輔助隊長官稱對方無交代聯絡方式、傷者情况等，而當時的指引無要求接聽者要追問。

醫生：跑手急性心肌梗塞致死

研訊前日揭示，2018年1月21日，H2急救站的醫療輔助隊救護員楊仕中接報後，與隊員跑往約兩公里外死者李文德（終年50歲）暈倒之處、即東區走廊西行線，歷時12分鐘。

醫療輔助隊副指揮官、五級長官馮彥彰昨日供稱，他與3名隊員於渣馬事故協調中心當值，早上8時至8時11分之間接獲至少4通求助電話，其中一人自稱「城巴楊sir」，表示W5.5位置有人暈倒，但當時不知道對方全名、職位、聯絡資料、傷者情况、地點所屬行車線，對方便掛斷電話，不過「佢報得話暈，我哋都會叫救護車」。

副指揮官：報得暈，我哋都會叫救護車

馮於是將事故地點、發生何事、所需支援記錄在紙上，並通知救護車主管，隊員及後接到另一通電話稱「見到大會工作人員叫咗車喇」。

死者太太廖美寶關注傷者清醒程度是否有需要知道，馮彥彰說當時無指引，死者女兒遂問「指引無講就唔需要問番？」，馮稱「我都係做義工，一心想服務市民」，有足夠資料會交給同事，「係咪追問晒先調（救護車）？我覺得就唔係」。馮稱，渣馬事故協調中心在2019及2021年的安排已作改善，包括增加熱線及人手，須填寫特定表格記錄資料及完成訓練才可當值。聆訊今續。

【案件編號：CCDI43/18】

（死因聆訊）

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