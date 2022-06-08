港聞

港聞一

瑜伽球毒殺妻女囚終身 許金山上訴駁回

【明報專訊】中文大學醫學院麻醉及深切治療學系前副教授許金山，於2015年以注滿毒氣的瑜伽球毒殺妻女，2018年在高等法院被裁定兩項謀殺罪罪成，依例判終身監禁。他不服定罪上訴，於2020年展開上訴聆訊。事隔近一年半，上訴庭昨日頒下判辭，駁回上訴。判辭指原審法官已經全面總結證供，沒有錯誤引導陪審團，而許金山亦得到公平審訊。

判辭指原審官沒錯誤引導

上訴人許金山被控於2015年5月22日謀殺妻子黃秀芬（終年47歲）及次女許儷玲（終年16歲）。上訴方主要質疑原審法官張慧玲錯誤引導陪審團，首席法官潘兆初、上訴庭副庭長麥機智和上訴庭法官薛偉成在判辭逐一反駁上訴方的理據。

上訴方早前爭議，當日將瑜伽球放進車內的人未必是許金山，可能是其妻子或次女，質疑張官引導陪審團時，排除了死者自行放置瑜伽球的可能。惟上訴庭認為，張官已向陪審團清楚說明環境證供，並引導陪審團作出推論，提醒他們可以自行決定採納多少證據。

上訴方亦提出，許金山當時以一氧化碳和兔子做實驗，打算研究如何治療一氧化碳中毒的病人。上訴方投訴張官沒有妥善總結辯方案情，向陪審團表明有關實驗真實存在。上訴庭在判辭反駁指出，張官多次表明實驗的真實性，而陪審團親自聽取庭上證供，必定知悉一氧化碳實驗的存在。上訴庭認為，張官已經總結了控辯雙方的案情重點，並全面總結證供，屬於妥善引導陪審團。

上訴方又提到，張官在庭上提及許金山和妻子的財產分配，或誤導陪審團以為許金山因財殺妻。惟上訴庭表示，從上文下理看，張官已向陪審團表明，沒有證據證明婚外情或金錢是許金山的殺人動機，張官的說法看來對許金山有利。上訴庭認為，上訴方的理據沒有任何爭辯空間，故駁回許金山的上訴，案件維持原判。

【案件編號：CACC309/18】

上 / 下一篇新聞

妹供稱：姊須凌晨3時開工 經期禁家中換巾 菲傭工作4月亡 僱主被指虐待「用到你盡」
妹供稱：姊須凌晨3時開工 經期禁家中換巾 菲傭工作4月亡 僱主被指虐待「用到你盡」
渣馬跑手死因研訊 「城巴楊sir」致電告知暈倒位置 協調中心沒問聯絡
渣馬跑手死因研訊 「城巴楊sir」致電告知暈倒位置 協調中心沒問聯絡
庭上揭有3次交通案底 不小心駕駛拒供樣本 「玻璃朱」認罪
庭上揭有3次交通案底 不小心駕駛拒供樣本 「玻璃朱」認罪
「二代美隊」上訴刑期 爭議情節非嚴重 上訴庭首宗國安案件 與訟雙方同意參考普通法案例
「二代美隊」上訴刑期 爭議情節非嚴重 上訴庭首宗國安案件 與訟雙方同意參考普通法案例
初選案46被告完交付高院程序
初選案46被告完交付高院程序
優之良品結業 懲教更新還押者零食清單
優之良品結業 懲教更新還押者零食清單
電車准加價至成人3元 田北辰指高於通脹壞先例
電車准加價至成人3元 田北辰指高於通脹壞先例
阮民安控煽動欺詐提堂 無律師代表
阮民安控煽動欺詐提堂 無律師代表
涉抬棺煽動 古思堯：表達不滿中央
涉抬棺煽動 古思堯：表達不滿中央
涉「射單」予女兒騙8.7萬佣 保誠前區域經理遭廉署起訴
涉「射單」予女兒騙8.7萬佣 保誠前區域經理遭廉署起訴
粉嶺欣盛苑現新變種 兩個案源頭不明 今起快速陽性呈報 覆檢後方列確診
粉嶺欣盛苑現新變種 兩個案源頭不明 今起快速陽性呈報 覆檢後方列確診
林鄭：餘下任期保持現狀 防疫措施不緊不鬆
林鄭：餘下任期保持現狀 防疫措施不緊不鬆
遊日團人數不設限 首團最快下周三出發
遊日團人數不設限 首團最快下周三出發
港協名譽副會長胡法光逝世
港協名譽副會長胡法光逝世
尖沙嘴軍營外檢炸彈空殼
尖沙嘴軍營外檢炸彈空殼
七一警隊總動員 嚴防恐怖活動 談《時代革命》 蕭澤頤：倘不肯定違法否就不要看
七一警隊總動員 嚴防恐怖活動 談《時代革命》 蕭澤頤：倘不肯定違法否就不要看
未答「閉環」晤領導人否 林鄭：竭力創造訪港條件
未答「閉環」晤領導人否 林鄭：竭力創造訪港條件
林鄭民望平均分 歷任特首最低 支持淨值負60點微升
林鄭民望平均分 歷任特首最低 支持淨值負60點微升
長開近一個月 儲水式熱水爐爆炸 老翁傷背
長開近一個月 儲水式熱水爐爆炸 老翁傷背
房委成員倡減3次配屋機會 加快上樓
房委成員倡減3次配屋機會 加快上樓
政府擬禁大麻二酚產品 今年完成立法
政府擬禁大麻二酚產品 今年完成立法
大灣區GBA新聞：廣東博物館NFT 新思維推廣文物 21款文物發行6.5萬份 數十元「帶」回家
大灣區GBA新聞：廣東博物館NFT 新思維推廣文物 21款文物發行6.5萬份 數十元「帶」回家
大灣區GBA新聞：數字藏品盛行 藏造假炒賣隱憂
大灣區GBA新聞：數字藏品盛行 藏造假炒賣隱憂
灣區手記：高價收購貓狗 ／文：尚東美
灣區手記：高價收購貓狗 ／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】路署話「臨時圍網」有耗損 政總天橋換鐵網髹粉裝
【Emily】路署話「臨時圍網」有耗損 政總天橋換鐵網髹粉裝
【Emily】優之良品肉乾絕響 還押胡志偉唔在意
【Emily】優之良品肉乾絕響 還押胡志偉唔在意
【Emily】不滿「增副司長」直接表決 狄志遠函財會
【Emily】不滿「增副司長」直接表決 狄志遠函財會
【Emily】舊洗衣機塑膠再造 砌出環保磚路
【Emily】舊洗衣機塑膠再造 砌出環保磚路
【Emily】馮煒光：曾幫CY影相 「資深AO」拒上傳
【Emily】馮煒光：曾幫CY影相 「資深AO」拒上傳
【Emily】山市街扶手梯 基底加「防護貼」提醒途人
【Emily】山市街扶手梯 基底加「防護貼」提醒途人