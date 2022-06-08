妹供稱：姊須凌晨3時開工 經期禁家中換巾 菲傭工作4月亡 僱主被指虐待「用到你盡」

僱主年初離港 拒提早研訊

死者QUINTO, Leonita Arcillas（終年46歲）生前受僱於黃姓女僱主，至2017年4月4日去世。

庭上透露涉事僱主與丈夫今年初已離港，死因庭曾建議提早展開研訊，惟代表家屬的律師拒絕，法庭亦暫未能聯絡兩人，擬讀出書面供辭代替出庭作供。

事主家有囊瘤病史 曾患腦膜炎

事主胞妹QUINTO, Imelda Abong以視像作供，提及事主在11名兄弟姊妹中排行第七，20歲時曾患腦膜炎，經古法治療半年後痊癒。事主家中有囊瘤病史，她曾切除左胸囊瘤及後背腫塊。

2002年起，事主先後到中東巴林及新加坡任家庭傭工。2016年12月，事主來港在美孚新邨僱主家中工作，照顧一家四口。

來港後頭痛惡化 妹稱姊消瘦蒼老

胞妹稱，事主過往來經時會頭痛不適，來港工作後頭痛惡化及有背痛，透過視像通話亦觀察到姊姊日漸消瘦、變得蒼老。

事主向中介投訴 揭僱主早列黑名單

事主起初尚能應付工作，惟至翌年1月，她向胞妹泣訴須凌晨3時起牀，準備少主上學所需及清潔全屋，每晚要完成工作才可吃飯。胞妹在庭上哽咽道，姊姊常被僱主指罵，擔心被她傷害，不敢吃她提供的食物，故自行買牛奶及餅乾，但不足以果腹，亦要趁僱主沒留意時食用。

事主多次向李姓中介人投訴，並發現僱主早被兩名傭工投訴，亦遭多間中介公司列入黑名單。胞妹此時再哽咽稱3月31日收到姊姊來電，說她極疲倦，背痛難以承受，但已辭職，須一個月通知期。胞妹希望姊姊盡快回家，豈料當天便是兩姊妹最後一次通話。4月4日，胞妹得悉事主離世，並於4月13日來港認屍及錄口供。

另外，庭上傳召事主的朋友MANANQUIL, Rio Borlasa，她稱約於2017年3月認識事主，對方曾表示壓力很大、很疲倦，每晚深夜12時才睡覺，亦見她常低下頭躬着身，看來很虛弱。4月4日，朋友致電打算邀請事主參與教會聚會，對方沒聽電話，其後便得悉事主過世。研訊今續。

【案件編號：CCDI663/17】

（死因聆訊）

明報記者

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