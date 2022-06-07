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【Emily】公僕表現被批 總工會發聲明譴責 「部分議員武斷為博掌聲」

【明報專訊】立法會上個禮拜討論改革公務員制度議案，席間有議員批評公務員喺第五波新冠疫情表現未如理想等，香港公務員總工會噚日發出「嚴正聲明」，譴責部分議員當時用詞偏激、「主觀武斷而缺乏事實根據」、「一竹篙打一船人」，形容言論係為「博取一時掌聲」，對此感到「心寒不已」。

工會提到，社會喺過去大半年針對公務員有不合理批判風氣，例如部分政治人物會將施政缺失、對政府不滿嘅帳，都計落公務員頭上，認為社會各界、立法會、政府以至公務員本身都有責任正視問題根源，呼籲大家以實事求是態度審視現况，澄清不實言論。

工會提出3點聲明，包括：認為議員論政必須基於事實與根據，對公務員作出「以偏概全」嘅評論係不負責任；對改革公務員制度、提升政府效能嘅倡議持正面而開放態度；建議政府向市民及立法會議員解說公務員嘅工作內容、管理制度等。工會又話，立法會議員理應係「愛國者」，但以主觀臆測去批評，對提升議事質素毫無好處。

林素蔚：堅持倡「績效掛鈎」賞罰制

唔少議員上周喺立法會批評公務員表現，其中專業動力林素蔚話，當局應獎勵表現最好嘅一成公務員，處分表現最差嘅一成公務員。

林素蔚噚晚發聲明回應，話立法會議員角色係監察政府施政，堅持提出「績效掛鈎」嘅公務員賞罰制度，話外地唔少政府都有類似做法。

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