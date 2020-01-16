【Emily】無人接手 FCC主席話冒險留任

停辦人權新聞獎

瑞凱德拒認事前匯報公署

被問及FCC公布決定前有無見過外交部駐港特派員公署，Keith否認，話自己只喺出聲明當日打過畀唔同嘅人，告知有咁嘅決定，對上一次見公署已經係因為去年底FCC就立場新聞案出聲明一事。

Keith回覆Emily查詢時就話，FCC於4月25號傍晚公布停頒新聞獎決定，自己差唔多同一時間、大約下晝5點用Zoom同公署傾咗約5分鐘。佢話事前匯報一說係「發噏風」（full of shit），強調FCC唔係反政府組織，同公署一向有溝通，唔會當公署係敵人。不過，兩名知情者早前告知Emily，話Keith係當日朝早打畀公署。

Keith喺節目向卿姐話，香港今時今日環境下做事方式有別過去，FCC會繼續為新聞自由發聲，但會用尊重方式（respectful）表達。「我哋希望幫手解決、而非製造問題，我哋唔係倡議組織、唔係人權組織，都唔係民主派反對派一部分。」