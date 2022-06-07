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2022年6月7日星期二
港聞二
優之良品多店關門 員工收解僱通知 陳茂波：倘疫情續受控 經濟可望增長
房署早設19項KPI 部分連年不達標 學者倡新政府先檢討為何達不到
多部門設土地發展相關目標 謝偉銓：無助增房屋供應
房委建成量3年新高 招國偉：因之前項目延遲
147校增204個案 復課後新高 張竹君：或社區傳播 梁子超倡學校減除罩活動
快測覆檢 25%屬陰性或拒交樣本
年獲撥1億保護兒童會 就虐兒案被扣180萬 議員稱「笑話」 社總：象徵意義較大
上周宣誓裁無效 區議員姚鈞豪DQ
垃圾徵費料明年下半年推
緄邊不治漢任職地產 生前曾征鬼手岩
理大外圍衝突 11人否認暴動 飛虎：百人塞後巷 沒留意人疊人
11人否認政總外暴動 控方：處邊緣仍涉暴動
古思堯抬棺未遂控企圖煽動 棺寫「打倒共產黨」
初選案 再27人完成交付高院程序
渣馬案收求助未開車 白車主管：上峰未指示
車衝50米坡 司機及懷孕妻輕傷
大灣區GBA專題：最美書店 廣州篇
傳任律政司長 林定國拒評 推卻7至8月案件 法律界稱溫和「有偈傾」
李家超提4管治要點 稱發展更開放包容城市
強陣風來襲 工廈棚架吹塌
壹傳媒涉違契 黎智英黃偉強表證成
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【Emily】孖朱國強開議辦 鄧飛否認做局長
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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