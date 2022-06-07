李家超提4管治要點 稱發展更開放包容城市

文章以「萬眾一心 同開新篇」為題，李稱過去在警隊服務35年，領會4個有助提高管治效率、質素和水平的要點（見表）。他又強調國家安全的重要，只有社會安定平穩，才能推動經濟長遠發展，確保一國兩制行穩致遠。他稱，會懷着對國家的忠誠、對香港的熱愛、對市民負責的信念就任特首，將按照《基本法》，全面準確落實一國兩制、港人治港、高度自治的方針。

稱未來5年「由治及興」關鍵

文章重申本港發展方向。李家超稱未來5年是實踐新選舉制度和香港「由治及興」關鍵5年，本港須鞏固國際金融、貿易、航運中心，以及亞太區國際法律及解決爭議中心地位；也需開拓新的發展空間，包括發展成國際創科中心和航空樞紐、中外文化藝術交流中心和區域知識產權貿易中心。他認為，本港須把握發展機遇，融入國家發展大局，並確保國際城市的地位。

李家超在文中回顧公職生涯，由警隊轉任問責官員，稱去年獲任命為政務司長，讓他「站得更高，看得更遠」，不斷思考如何提升政府工作效率。

今年是香港回歸25周年，他認為一國兩制過去25年的實踐經驗，證明取得「舉世公認的成功」，並表示新一屆政府將提升香港競爭優勢，帶領市民再創高峰，將香港發展成更開放、多元、包容、富希望的城市。