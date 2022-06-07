傳任律政司長 林定國拒評 推卻7至8月案件 法律界稱溫和「有偈傾」

被問不留任 鄭若驊不評論

律政司長鄭若驊日前連續3日主持國際法、《基本法》及國安法論壇，有認識鄭的法律界人士對傳出鄭不留任感驚奇。對於是否不留任下屆班子，鄭若驊新聞秘書回覆查詢時說司長不作評論。

林定國2017年曾任大律師公會主席，並帶領公會訪京談一地兩檢，當時公會批評一地兩檢安排「閹割」《基本法》18條安排。2018年連任大律師公會主席失利後，林被傳是特首林鄭月娥屬意的律政司長人選之一，並出任多項公職（見表）。在大律師公會不獲邀出席內地交流活動之際，林曾繼續以香港法律界身分在內地半官方法律活動發言。

綜合多名資深法律界人士，林定國被視為中間溫和，稱他願聆聽、勤力，對法治議題立場接近大律師公會歷來看法。相對鄭若驊，有大律師形容林是「有偈傾」的人，由於做過公會，與大律師關係也明顯較鄭若驊佳。

前全國人大常委范徐麗泰擔任主席的勵進教育中心，前年底邀請林定國分享如何在學校宣揚法治及守法精神。范太接受查詢時說，無消息故無法評論，又說只是邀請過林講一次講座，難評論其為人。有建制派則質疑，林定國曾在同類講座以「小憲法」形容基本法，認為嚴格而言是講錯。

澄清非辭任行政上訴委會主席

截至昨日，未見林定國辭任消委會及監警會等公職，亦未有迹象遷出他任主席的柏承大律師事務所。據悉，林定國昨通知行政上訴委員會委員，本周將卸任（step down）主席。翻查憲報，林定國周五任滿。