大灣區GBA專題：最美書店 廣州篇

大灣區有兩間書店入選，除了覔書店深圳壹方城店，

另一間便是廣州國營書店楠楓書院；

此外，廣州另一國營的新華書店最近也翻新，

兩間書店透過不一樣的風貌，

去告訴讀者不一樣的國字號形象。

廣州楠楓書院

地址：廣州市越秀區水蔭路11號

今年「年度最美書店」榜上有名的廣州楠楓書院可謂「大隱隱於市」，其所在的水蔭路是居民區，隱藏了這間不顯眼、古樸清雅的書店。「楠楓」之名取「南風」諧音，既是南粵之風，更借指改革開放之風；而加上「木」字部，寓意書院植根嶺南大地，枝繁葉茂，鬱鬱長青。

書院非書店 書店是花店

楠楓書院去年6月開張，隸屬廣東出版集團。與傳統國營書店「一本正經」相比，楠楓書院「小清新」得多。南方出版傳媒股份有限公司總編室主任秦穎曾撰文介紹，之所以要叫「書院」而非「書店」，是受古代書院自由講學精神所啟發，清代廣州有廣雅、粵秀等知名書院，是教學之地、學術傳播之所，也更符合出版人辦書店的初心。

楠楓書院的設計由廣州本土青年設計師葉智杰操刀，他曾獲2017年廣州國際設計周紅棉獎，其設計的廣東惠陽淡水新華書店，也曾於2020年獲中國國際室內設計大賽銀獎。楠楓書院以「嶺南庭院」為主打風格，門口路邊栽有一棵雞蛋花樹，營造一方小小的園林景致，樹下是半開放的咖啡茶飲區域。一進門，鮮花環繞着推介圖書，原來這裏既是書店也是花店。夾層玻璃回廊參照廣州騎樓，走廊上的白色屏風則仿照園林中的「月亮門」，而弧形天花既似書頁，又似花窗，引領讀者從閱讀區走到活動區。

店中間的一條中央大柱擺滿有關嶺南文化的各類出版物和文創產品，從佛山剪紙、潮州木雕到客家山歌應有盡有。這條大柱也是設計的難點。楠楓書院位於廣東出版大樓一樓，原是看更室和倉庫，空間上有錯層，部分區域樓底高度不足，離門口不遠的大柱更是礙眼，而設計師利用樓梯級順勢而上，圍繞大柱的梯級劃作閱讀區，反成書店最佳風景。

楠楓書院還特別設一面照片牆（圖三），展示廣東出版界與全國文化名人的交遊，包括沈從文、巴金、關山月等內地作家和藝術家與編輯的來往信件，還有很多名家珍本書籍、雜誌創刊號等，本是博物館級的藏品，如今在書店就可看到。

廣州北京路新華書店

地址：廣州市越秀區北京路276號

位於廣州北京路鬧市的新華書店是國營老店，早前以「廣府新韻」嶺南特色為定位重新裝修，增加了閱讀和餐飲空間。而新裝下的新華書店，與一眾後起「網紅」書店相比顯得既不俗套，更具「老大哥」的沉穩大氣。

新華書店集團是內地最大的出版發行集團，港人熟悉的廣州購書中心和深圳書城亦歸旗下，而位於北京路的新華書店成立於1949年，是廣州首家國營書店，在同一條路上，還有科技書店、古籍書店、兒童書店等6間同屬新華集團的書店。

廣州集體回憶 加入潮店打卡元素

新華書店在中共建政早期壟斷全國圖書出版發行，直至改革開放後，內地才有民營書店出現。正因為長年只有新華書店有書賣，「去新華書店買書」就成為幾代廣州人的集體回憶。據廣東省一級作家、廣東文化學會常務理事劉小玲說，住在西關的她在七八十年代曾專程坐4分錢（4仙）巴士到新華書店看書，一樓進門處放有《毛澤東選集》，二樓是文藝書，她在這裏結識不少文學愛好者，「讀書是朝聖之路，新華書店是我們的精神祠堂」。

據廣州新華書店集團傳媒連鎖有限公司董事長何燕芬表示，書店改造花了1000多萬元人民幣。作為國營書店，現時進門當眼處仍是「紅色」書籍，但外觀上也加入潮店打卡元素，例如本身是騎樓建築的店面，新設計借鑑了西關大屋「前庭後院」、三進院落的佈局，進正門即為「門官廳」，「博古通今」、「鴻儒」、「翰墨」等字樣的方形印章裝飾、一旁是瓦當紋的樓梯、繪滿「鑊耳」圖案的牆面，無不充滿嶺南品味。

店內圖書共4萬多種，分為紅色文化、嶺南文化、海絲文化、灣區文化等。二樓設有非遺工作站，平時銷售文創產品，未來還將開設手作體驗、非遺大師課等活動。此外，新華書店還與越秀區圖書館合作開設「花街粵書吧」閱覽室，以及引入經營點心和茶飲的「獅頭點心局」。

一間有歷史的書店當然不忘自述身世，樓梯兩側牆上特別設置了「新華時光」空間，掛滿各個時期的老照片，讓讀者找回當年排隊買書的記憶。而特別被保留下來的音像區域，亦喚起人們曾經在這裏選購錄音帶、CD的日子。