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古思堯抬棺未遂控企圖煽動 棺寫「打倒共產黨」

【明報專訊】患第四期直腸癌的社運人物古思堯，涉計劃趁北京冬奧開幕日抬棺材到中聯辦抗議，未出發已被警方國安處拘捕，被控企圖作出或準備作出一項或多項具煽動意圖的行為罪，他否認控罪，案件昨日在西九龍裁判法院開審。控方讀出社民連前秘書長符偉樂的口供稱，在古請求下，符曾把新聞稿傳送給不同傳媒機構，惟對示威並不知情。

控辯雙方承認的事實指出，今年2月4日早上近6時，警方到長沙灣永盛工業大廈某單位拘捕被告古思堯（75歲，圖），單位外有一個長110厘米、塗上金色油漆的棺木，寫有「打倒共產黨、結束一黨專政、香港國安法食屎都發達」，另有白色旗幟寫上「屠夫政權遺臭萬年」。警方其後在古的住所搜到「升棺發材賀冬奧」的採訪通知。另警方在社運人士雷玉蓮的手機上檢取與案有關的照片，又在符偉樂的手提電腦中搜到一個名為「古思堯的採訪通知」的資料夾。

社民連前成員稱助發新聞稿

控方讀出警員張建成（音譯）及符偉樂的口供。符在口供稱已退休，是前民協、前社民連等成員，其後因照顧小孩離開。符表示，1月27日得知古思堯有意在當日抬棺材到中聯辦抗議，古曾找其他人幫忙發新聞稿但被拒，故找符協助，符答應，並把新聞稿傳送給不同傳媒機構。符稱對示威並不知情。

另外，張建成現駐守國安處，他在口供稱當日早上5時許到達涉案大廈等候指示，其後到被告單位，在外面看到塗上金色油漆的木製棺材，被告單位木門虛掩，警員表露身分後拘捕被告。警方另在單位後樓梯檢取油漆及工具等，被告主動表示是用作塗棺材，警誡下稱「我無嘢講」。案件今續。

【案件編號：WKCC481/22】

相關字詞﹕西九龍裁判法院 企圖作出或準備作出一項或多項具煽動意圖的行為 古思堯 港區國安法

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