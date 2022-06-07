港聞

港聞二

11人否認政總外暴動 控方：處邊緣仍涉暴動

【明報專訊】2019年9月29日有人發起「全球反極權遊行」，近百人被控在金鐘一帶參與暴動， 分拆多案處理，其中涉及7男4女的案件昨日在區域法院審理，各人不認罪受審。控方開案陳辭稱，各人縱沒有被目睹作出破壞社會安寧的行為，仍出現該處參與暴動，協助或鼓勵其他集結者，其中部分被告被截停時處於較邊緣位置，但屬示威者集結、流動、處理物資的範圍，仍與暴動相關。

11名被告案發時介乎16至26歲，依次為張偉青、張凱欣、張銘彥、林卓軒、馮浩軒、何滿恒、鄭曉容、梁姓學生、謝梓健、李穎欣、蘇家玉。他們同被控於2019年9月29日，在金鐘夏愨道政府總部外一帶，連同其他人參與暴動。

控方案情指出，當日下午約4時20分，至少500名示威者在政府總部一帶集結，有人向政府總部方向投擲汽油彈，亦有人使用巨型橡筋作投射器，將硬物投向政府總部，並有人以雷射光束照向警方的鏡頭。警方多次警告及展示警告旗幟，並發射水炮車液體和催淚彈，惟示威者沒有散去。至下午4時48分，警方開始驅散及拘捕示威者。各被告身穿深色或黑色衣物，與其他示威者逃跑，並在添美道、夏愨道等地方被捕，部分人身上有「V煞」面具、寫有「對準政權 抗共求存」字眼的文宣、防火手套、護目鏡、防毒面具、頭盔、泳鏡、噴漆、生理鹽水等。

【案件編號：DCCC 239/21】

（反修例風暴）

相關字詞﹕區域法院 暴動罪 金鐘 反修例事件 全球反極權

上 / 下一篇新聞

優之良品多店關門 員工收解僱通知 陳茂波：倘疫情續受控 經濟可望增長
優之良品多店關門 員工收解僱通知 陳茂波：倘疫情續受控 經濟可望增長
房署早設19項KPI 部分連年不達標 學者倡新政府先檢討為何達不到
房署早設19項KPI 部分連年不達標 學者倡新政府先檢討為何達不到
多部門設土地發展相關目標 謝偉銓：無助增房屋供應
多部門設土地發展相關目標 謝偉銓：無助增房屋供應
房委建成量3年新高 招國偉：因之前項目延遲
房委建成量3年新高 招國偉：因之前項目延遲
147校增204個案 復課後新高 張竹君：或社區傳播 梁子超倡學校減除罩活動
147校增204個案 復課後新高 張竹君：或社區傳播 梁子超倡學校減除罩活動
快測覆檢 25%屬陰性或拒交樣本
快測覆檢 25%屬陰性或拒交樣本
年獲撥1億保護兒童會 就虐兒案被扣180萬 議員稱「笑話」 社總：象徵意義較大
年獲撥1億保護兒童會 就虐兒案被扣180萬 議員稱「笑話」 社總：象徵意義較大
上周宣誓裁無效 區議員姚鈞豪DQ
上周宣誓裁無效 區議員姚鈞豪DQ
垃圾徵費料明年下半年推
垃圾徵費料明年下半年推
緄邊不治漢任職地產 生前曾征鬼手岩
緄邊不治漢任職地產 生前曾征鬼手岩
理大外圍衝突 11人否認暴動 飛虎：百人塞後巷 沒留意人疊人
理大外圍衝突 11人否認暴動 飛虎：百人塞後巷 沒留意人疊人
古思堯抬棺未遂控企圖煽動 棺寫「打倒共產黨」
古思堯抬棺未遂控企圖煽動 棺寫「打倒共產黨」
初選案 再27人完成交付高院程序
初選案 再27人完成交付高院程序
渣馬案收求助未開車 白車主管：上峰未指示
渣馬案收求助未開車 白車主管：上峰未指示
車衝50米坡 司機及懷孕妻輕傷
車衝50米坡 司機及懷孕妻輕傷
大灣區GBA專題：最美書店 廣州篇
大灣區GBA專題：最美書店 廣州篇
傳任律政司長 林定國拒評 推卻7至8月案件 法律界稱溫和「有偈傾」
傳任律政司長 林定國拒評 推卻7至8月案件 法律界稱溫和「有偈傾」
李家超提4管治要點 稱發展更開放包容城市
李家超提4管治要點 稱發展更開放包容城市
強陣風來襲 工廈棚架吹塌
強陣風來襲 工廈棚架吹塌
壹傳媒涉違契 黎智英黃偉強表證成
壹傳媒涉違契 黎智英黃偉強表證成
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】無人接手 FCC主席話冒險留任
【Emily】無人接手 FCC主席話冒險留任
【Emily】公僕表現被批 總工會發聲明譴責 「部分議員武斷為博掌聲」
【Emily】公僕表現被批 總工會發聲明譴責 「部分議員武斷為博掌聲」
【Emily】絕食悼六四 鄒幸彤：年年加鐘
【Emily】絕食悼六四 鄒幸彤：年年加鐘
【Emily】新Hall組件 港大遙距監控兼省錢
【Emily】新Hall組件 港大遙距監控兼省錢
【Emily】林鄭囑下屆 續便利人才來港
【Emily】林鄭囑下屆 續便利人才來港
【Emily】孖朱國強開議辦 鄧飛否認做局長
【Emily】孖朱國強開議辦 鄧飛否認做局長