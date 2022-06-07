11人否認政總外暴動 控方：處邊緣仍涉暴動

11名被告案發時介乎16至26歲，依次為張偉青、張凱欣、張銘彥、林卓軒、馮浩軒、何滿恒、鄭曉容、梁姓學生、謝梓健、李穎欣、蘇家玉。他們同被控於2019年9月29日，在金鐘夏愨道政府總部外一帶，連同其他人參與暴動。

控方案情指出，當日下午約4時20分，至少500名示威者在政府總部一帶集結，有人向政府總部方向投擲汽油彈，亦有人使用巨型橡筋作投射器，將硬物投向政府總部，並有人以雷射光束照向警方的鏡頭。警方多次警告及展示警告旗幟，並發射水炮車液體和催淚彈，惟示威者沒有散去。至下午4時48分，警方開始驅散及拘捕示威者。各被告身穿深色或黑色衣物，與其他示威者逃跑，並在添美道、夏愨道等地方被捕，部分人身上有「V煞」面具、寫有「對準政權 抗共求存」字眼的文宣、防火手套、護目鏡、防毒面具、頭盔、泳鏡、噴漆、生理鹽水等。

【案件編號：DCCC 239/21】

（反修例風暴）