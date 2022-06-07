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理大外圍衝突 11人否認暴動 飛虎：百人塞後巷 沒留意人疊人

【明報專訊】2019年11月18日警方包圍理工大學，有人發起「圍魏救趙」，在油麻地有213人被捕，分拆多案審訊。其中歌手莊正等8男3女早前在區域法院否認暴動罪，飛虎隊警員昨日接受辯方盤問時稱，僅見約百人在巷內「塞住咗」，形容情况如同在港鐵金鐘站搭車，列車突然煞車，前排有人跌倒，後排「只不過係好近咁向前」，沒留意有兩至三層人疊起。

稱遭擲汽油彈 曾拔槍示警

33名飛虎隊警員受匿名令保護，使用代號及在屏風後作供。代號A5的飛虎隊員供稱，當晚11時25分到場支援，在碧街與彌敦道交界下警車，當時除警察外不見其他人。他走至寶寧大廈時，見有大批「黑衣人」聚集，情况混亂；至港鐵油麻地站A1出口附近，有兩名「黑衣人」向他擲汽油彈，汽油彈在他腳邊爆炸及起火，他見其中一人再從同伴手中接過汽油彈，感自己「生命受威脅」，遂拔槍示警，大叫「警察，咪郁」，兩人隨即逃跑。

指如列車煞車 有人跌倒有人站不穩

A5持槍向砵蘭街方向走，見附近一條後巷有人跑向砵蘭街，並聽到有人大叫「有人掹槍」，有同袍亦叫「警察，咪郁」，該處的人隨即沒再走動。辯方問該處是否有兩至三層人疊起，他稱「冇留意」有人疊起，但當時有很多人在該處逃走，前排有數人跌倒，情况如同列車煞車，「前排有啲人仆咗喺度，後面啲人唔企得穩，只不過係好近咁向前」，強調並非有人壓住其他人。辯方再問會否因有人叫「有人掹槍」，巷內的人便停下及被推跌，A5稱不肯定，強調當時亦有同袍大叫「警察，咪郁」。審訊今續。

另一案3人認暴動 下月求情

另外，案發當日亦有7男2女涉在油麻地窩打老道與咸美頓街之間的彌敦道參與暴動，以及藏有攻擊性武器，昨以另一案在區院受審。其中廚師陳子謙（24歲）、侍應朱盛軒（25歲）、物業經理郭曉泰（31歲）承認暴動罪，而管有工具意圖作非法用途罪不予起訴，各人還押至7月11日求情。

根據3人承認的案情指出，事前有示威者進佔理大，警方包圍校園，有人透過Telegram頻道「將軍傳令•榮光烽火台」及連登討論區多個帖文，呼籲案發日上街組成「戰線」營救理大內的示威者。示威者當晚投擲約250枚汽油彈，警方發射催淚彈驅散，至11時許圍捕共213人，包括本案被告，他們被押解至臨時羈留區。陳子謙、朱盛軒及郭曉泰各被搜出兩包膠索帶，朱亦攜有一把士巴拿。行動中4名警員因汽油彈滑倒受傷等，油麻地港鐵站事後發現損毁，窩打老道有燈柱被鋸斷等，維修費共約10.7萬元。

【案件編號：DCCC 751/20、461/21】

明報記者

（反修例風暴）

相關字詞﹕飛虎隊 莊正 暴動罪 油麻地 理大救援戰 反修例事件

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