垃圾徵費料明年下半年推

署方：有超市便利店願賣袋

立法會昨召開「研究與都市固體廢物收費、回收及循環再造相關的政策事宜小組委員會」會議，黄錦星表示，預計明年下半年落實收費，政府會因應各項實踐計劃和其他配套計劃的進度，就具體實施日期徵詢環境事務委員會的意見。他又稱，環保署會在今個月為5份製造指定垃圾袋的合約招標，預計可於年底批出。

會上有議員關注執法問題，包括會否令物管公司與住戶產生摩擦，黃錦星稱法例實施頭半年將設適應期，主要以勸喻及警告代替執法，又說物管公司可向署方提供資料，由當局執法。劉業強關注徵費後如何防止市民將垃圾棄置到街上垃圾桶，環保署副署長陸嘉健稱會與食環署商討加強巡邏及執法，又說過去數年已陸續減少街上垃圾桶數目，若再削減會影響環境衛生。