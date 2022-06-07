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垃圾徵費料明年下半年推

【明報專訊】立法會去年8月通過都市固體廢物收費的條例草案，為期18個月的準備期將於明年2月完結。環境局長黃錦星預計明年下半年落實徵費，首半年為「適應期」，其間主要以勸喻和警告代替執法。環保署指出，已有超市、便利店及網購平台表示願發售指定垃圾袋，日後市民可購買指定垃圾袋當塑膠購物袋使用，一個10公升垃圾袋售價為1.1元，與當局計劃增至每個1元的塑膠購物袋水平相若，但容量會較現時超市出售的15公升購物袋減少約三分之一。

署方：有超市便利店願賣袋

立法會昨召開「研究與都市固體廢物收費、回收及循環再造相關的政策事宜小組委員會」會議，黄錦星表示，預計明年下半年落實收費，政府會因應各項實踐計劃和其他配套計劃的進度，就具體實施日期徵詢環境事務委員會的意見。他又稱，環保署會在今個月為5份製造指定垃圾袋的合約招標，預計可於年底批出。

會上有議員關注執法問題，包括會否令物管公司與住戶產生摩擦，黃錦星稱法例實施頭半年將設適應期，主要以勸喻及警告代替執法，又說物管公司可向署方提供資料，由當局執法。劉業強關注徵費後如何防止市民將垃圾棄置到街上垃圾桶，環保署副署長陸嘉健稱會與食環署商討加強巡邏及執法，又說過去數年已陸續減少街上垃圾桶數目，若再削減會影響環境衛生。

相關字詞﹕垃圾徵費 黃錦星

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