年獲撥1億保護兒童會 就虐兒案被扣180萬 議員稱「笑話」 社總：象徵意義較大

會方稱理解 將調度資源

香港保護兒童會回覆稱，對社署的決定表示理解與接受，將調度其他資源，確保童樂居運營不受影響。該會稱童樂居3月底起已展開整改計劃，包括試行比法例要求更佳的兒童照顧人手比例。

社總：扣錢罕見 顯事件嚴重

社署表示，如有任何受資助非政府機構未能按有關規定達至合理服務表現水平，社署可考慮終止或扣減撥款。翻查社署最新臨時數字，2022/23年度香港保護兒童會獲約1.016億元津貼撥款。社總會長張志偉形容扣減整筆撥款做法罕見，以該會所獲整筆撥款計算，相信扣減180多萬元對財務及運作影響不大，認為扣減撥款「象徵意義較大」，反映該會管理問題及虐兒事件嚴重，又稱業界較關注童樂居檢討及改善。

議員質疑技術扣減 非懲罰

童樂居被揭發虐兒案後，社署今年4月宣布成立兒童住宿照顧及相關服務檢討委員會，檢視兒童住宿照顧及服務監管並提出改善建議，料明年3月完成。對於社署扣減香港保護兒童會180多萬元撥款，委員之一工聯會立法會議員鄧家彪認為，今次是「技術性扣減」而非「懲罰性扣減」，因虐兒案後入住童樂居的嬰幼兒人數減少，加上社署及非牟利幼兒教育機構派支援人手進駐童樂居，扣減撥款屬正常。他認為，關鍵在於當日後支援組織退場後，該會能否恢復公眾對服務的信心，關注社署是否仍繼續委託香港保護兒童會營運童樂居及提供兒童住宿照顧服務，必須向公眾交代。

實政圓桌立法會議員田北辰稱，香港保護兒童會只被扣減約180萬元，形容社署做法「莫名其妙」、「天大笑話」，「唔通政府又係為做而做？」他稱今次機構因沒提供服務而被扣減撥款，質疑為何童樂居過去數年提供劣質服務卻不用被扣錢。他期望下屆政府可盡快於下半年處理事件，包括調查香港保護兒童會及童樂居職員包括高層的刑事責任。他關注負責巡查童樂居的社署職員撰寫的報告有否提及虐兒情况，當中有否知情不報。