港聞

港聞二

快測覆檢 25%屬陰性或拒交樣本

【明報專訊】政府近日公布新冠病毒快速抗原測試陽性呈報覆檢結果，其中在6月3日的300宗個案中，有75宗、即25%屬陰性或拒交樣本，非陽性比率為在已公布的5日中最高。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，現時網上呈報個案均會覆檢，若結果陰性，將刪除個案，故意呈報虛假信息可被罰款及監禁。

張竹君：覆檢陰性會刪除個案

虛報屬刑事

張竹君表示，6月3日的快測陽性個案應為6月2日呈報，全部獲安排做核酸檢測，當中只有225宗為陽性個案，其他個案屬陰性或拒絕繳交樣本作測試，指近日拒交樣本個案似乎有所增加，部分人可能聽不到電話或未知有人敲門，有可能該人並非陽性個案，或在早前已染疫、近日希望申報，這些個案均會被刪除，涉事市民不可使用相關隔離令。

張竹君提醒市民，所有網上呈報都會安排覆檢，當局會發信息給市民，市民需留意信息，負責的合約承辦商會致電市民，並在門口留下樣本瓶，待個案取樣後收回。她強調，若認為市民故意欺騙或呈報虛假信息，或屬刑事罪行，可被罰款1萬元及監禁6個月，有需要當局會轉介警方跟進。

港大繁殖率升 張：或誤差致偏高

疫情指標之一、港大的病毒即時有效繁殖率近日有上升，5月29日數值達1.4843，張竹君指該數值是根據衛生防護中心呈報的數字，在快測陽性呈報中或有誤差，部分可能並非感染個案，故有可能令港大數值偏高，中心會同時留意污水檢測等指標。

（新冠疫情）

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