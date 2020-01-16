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147校增204個案 復課後新高 張竹君：或社區傳播 梁子超倡學校減除罩活動

【明報專訊】本港連續兩日新增新型冠狀病毒個案破500，昨日更有147間學校呈報204宗個案，兩項數字均屬4月復課以來新高，兩間學校共有4班學生需停課一周。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，學校大多僅呈報一兩宗個案，而師生每日接受快速抗原測試，可反映社會疫情，又指距離染疫高峰一段時間、市民免疫力減容易染疫。有專科醫生認為，學校數字反映社區疫情出現明顯反彈，近日個案數字較上周增近一倍，倡加強學校及表列處所防疫措施。

九龍塘方方12宗 3班停課一周

昨日學校呈報個案中，九龍塘方方樂趣英文小學增12宗個案，分佈4班，其中5F班、2F班及4H班分別有2至6名學生染疫，要停課一周，4F班亦有1人染疫。張竹君說，其中4名染疫學生曾於6月3日下午參加籃球班，可能屬傳播途徑，該班共有6名學生，另外兩人需家居檢疫。另一間學校為福榮街官立小學，4C班有4名學生染疫，該班同樣需停課一周。

張：未必校內爆發 市民免疫力減易染疫

張竹君稱，204宗個案分別來自147間學校，即大部分學校僅呈報1至2宗個案，雖然有小部分學校有較多個案，仍在逐一了解情况，部分個案分佈不同班級、未有明顯關係，而近日社區個案有增加，認為學校個案屬「散發式」、未必是校內爆發，或師生在社區染疫。她說，當局希望學生維持校園生活，望家長盡快帶適齡子女接種新冠疫苗，避免染疫出現嚴重個案或後遺症。

本港昨增543宗新冠個案，連續兩日逾500宗，張竹君指由於學校師生每日快測，社區人士未必每日測試，學校數字或早於本港每日呈報個案出現升幅，認為昨日學校個案上升可能反映社區有一定傳播。她說，個案上升原因可能是自2、3月爆疫後，已相距一段時間，部分人免疫力下降，同時社交距離措施放寬，社區人流增加，若有人未打針更易感染。她稱依稀見到有一至兩宗個案出現「二次感染」，即3個月後再染疫，基因分析顯示來自兩個地方。

呼吸系統專科醫生梁子超分析，近期每日個案數字對比上周增近一倍，學校數字反映社區疫情明顯反彈。他認為，反彈主因是早前有酒吧及食肆爆疫、出現超級傳播所致，指現時個案維持三位數字，未算新一波疫情，但社區個案增加同樣增校內爆發風險，建議學校減少需除下口罩的活動，若要進行應加強通風措施，同時港府應加強巡查各表列處所，確保符合防疫規定，若有場所持續爆疫，可要求員工每日檢測。

增兩宗疑BA.2.12.1 酒吧群組增31人

另外，本港增兩宗懷疑屬變異病毒株Omicron BA.2.12.1個案，其中一宗為中環「Café Crêpe」的員工，太古城麥當勞群組中，居太古城鄱陽閣的一家四口曾在5月29日到訪該食肆，該員工當日當值，6月2日不適，衛生防護中心懷疑個案與麥當勞群組相關。

中環酒吧群組持續擴大，「LINQ」及「Shuffle」增31人染疫，張竹君稱，就這兩間酒吧的個案做初步基因分析，沒涉及L452Q基因變異，相信涉及本地流行病毒株。至於早前爆疫的酒吧「Zentral」及「Iron Fairies & J. Boroski」，她指距離其爆發已超過兩周，即使有人檢測陽性也難辨在社區還是酒吧染疫，故兩間酒吧個案數字統計至前日「截數」。

明報記者

（新冠疫情）

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