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房委建成量3年新高 招國偉：因之前項目延遲

【明報專訊】房委會昨日公布2021/22年度實質建屋量達25,814個單位，是2018/19年度以來近3年新高，其中出租公屋佔21,764伙，按年增逾2.4倍，並創2004/05年度以來17年新高，但仍較房委會去年3月時預測少約800伙；出售資助房屋則較預測減少約2450伙。房委會委員兼公屋聯會總幹事招國偉表示，2021/22年度實質建屋量大增，是因之前部分項目受新冠疫情影響延遲落成，未來公屋供應將回落至年均1.3萬伙。

去年度25,814伙 仍遜預測

翻查資料，房委會前年9月預計2020/21年度約有8000伙公屋建成，2021/22年度則約21,700伙建成，但去年3月修訂預測，原預計2020/21年度建成的白田邨朗田樓、清田樓（共約1100伙）和富蝶邨一期（約700伙）延遲一年建成，該年度供應減至約6300伙，但2021/22年度亦有屯門菁田邨（約900伙）延期一年，一加一減下，2021/22年度預測建成量增加約900伙，至約22,600伙，最終建成量仍較預測少約800伙。

5年建屋量 少長策目標4.7萬伙

出售資助房屋方面，房委會去年3月預計2021/22年度建成約6500伙，昨公布實際只有4050伙，較預測少約2450伙。

本屆政府任期由2017年7月至今年6月，2017/18至2021/22年度房委會出租公屋建成量共69,203伙，出售資助房屋21,417伙，房協由2017/18至2020/21的4個年度則提供966個出租單位和1640個資助出售單位，兩機構合計提供70,169個出租單位及23,057個資助出售單位。按2016年長策建屋目標在2017/18年度起10年興建20萬伙公屋及8萬伙資助出售房屋，若以5年期即一半計算，期內實質建屋量比長策目標欠約3萬個出租單位及約1.7萬個資助出售單位。

招：未來回落至年均1.3萬伙

招國偉稱，因應疫情，過去兩年內地與香港運輸受阻，拖慢建屋進度，但難估計對未來建成量的實際影響，而上年度公屋建成量按年大增，與部分項目延誤有關，實際上整體供應量並無大增，未來5年公屋和綠置居供應6.6萬伙，年均約1.3萬伙，仍處較低水平，預料2027/28年度後供應才會改善。

相關字詞﹕招國偉 資助出售房屋 公屋 房委會

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