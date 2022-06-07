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多部門設土地發展相關目標 謝偉銓：無助增房屋供應

【明報專訊】地政總署、規劃署和屋宇署未有設立類似房署的KPI，但設有多項土地發展相關目標，例如地政總署目標於3周內回覆改契申請，屋宇署目標60天內審批建築圖則等。在2016年起的5年間，地政總署有4年不達3周內回覆改契申請的目標。建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員謝偉銓認為，部門設立的目標只是服務承諾，即使達標率高，無助增加房屋供應，建議政府可訂定例如未來5年內「上樓時間」目標，由政策局督促各部門完成。

3周內覆改契申請 地署4年未達標

屋宇署在審批新建樓宇上設有目標，例如在60天內審批建築圖則、30天內審批再次呈交的圖則、28天內審批展開工程同意書等。地政總署在契約修訂或換地申請上亦設有目標，包括於3周內回覆申請、22周內發出「載列暫訂基本條款建議書、否決通知書或表明原則上同意」，以及在收到接納最終基本條款及補地價建議的具約束力接納書後12周內發出法律文件。

地區規劃方面，規劃署目標在6周內回覆有關總綱發展藍圖申請、6周內回覆為核實履行附加條件而呈交的申請、3個月內完成審理發展建議等。2016至2020年的5年間，除地政總署有4年未達3周內回覆改契申請的標準，3部門在上述標準中均達標或最多一年未達目標。

謝倡定5年內「上樓時間」目標

謝偉銓認為，現時部門目標只是服務承諾，由部門自行制訂，即使達標率高亦沒意思，無助增加房屋土地供應，「不是回覆了，就是做了事」。他建議政府從結果出發，例如定下未來5年公屋上樓時間目標，便可由政策局鼓勵或督促轄下部門想辦法完成，「空談KPI沒有意思，只看數字太狹窄，最大的KPI是市民收不收貨」。

相關字詞﹕地政總署 屋宇署 規劃署 謝偉銓

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