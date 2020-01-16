房署早設19項KPI 部分連年不達標 學者倡新政府先檢討為何達不到

上樓時間7年未完全達標

房署的「主要成效指標」自2013/14年度由15項增至19項，沿用至今。其中公屋一般申請和一人長者平均輪候時間的指標分別為3年及2年，隨着一般申請者平均輪候時間於2014年9月突破3年，2014/15年度起便連續7個年度未能完全達標；提供新單位數目的指標每年因應項目進度而有不同，但自2014/15年度起計的7個年度中，只有2018/19年度完全達標。至於公屋擠迫戶佔比低於0.55%的指標，則在2019/20年度起連續兩個年度不達標。

翻新空置單位工程籌建時間達標

不過，房署亦有多項指標達標，其中翻新空置單位時間不多於44天的指標，自2013/14年度起計8個年度中，僅2017/18年度未能達標，該年度翻新單位平均需時47天。至於房署訂明60個月工程籌建時間、欠租率、空置率和地盤意外率的指標，在該段期間全數達標。

房署回覆稱，房委會訂立主要成效指標和指標水平時，大致考慮相關政策目標和提升現有指標的空間，若遇不達標，會檢討和改善。至於建屋量指標取決於政府土地供應及項目進度，而項目落成日期受惡劣天氣、地盤限制和承建商進度等多項因素影響。公屋輪候時間方面，房署稱繼續以平均約3年為一般申請者獲首次編配單位作長遠目標。

房署：續以3年上樓為長遠目標

房委會資助房屋小組主席黃碧如表示，房署落實建屋量KPI時受外部因素限制，「過去數年有承建商有經營困難，有些是工程前預計不到有溶洞，現在（因通關問題）有些預製組件來不了」，預計來年建屋量亦受影響。她又認為，目前公屋平均輪候時間達6.1年，約3年上樓的KPI難以做到，但若將上樓KPI定為例如6年，將惹來很大爭議。

劉國裕：太鬆沒意義 太緊不現實

城大公共政策學系特約教授劉國裕表示，房署並非沒有KPI，其機構計劃早有指標，認為新政府制定新KPI時，應檢視部門現有資源，檢討建屋量和上樓時間KPI長期不達標的原因，並考慮社會條件和建屋能力定出指標。劉國裕以輪候時間指標為例，「若6.5年（上樓），太鬆，達到都沒有意思，維持3年太緊又不現實」。他認為房署應交代達至「3年上樓」需額外興建多少公屋。

房委會委員兼公屋聯會總幹事招國偉則表示，房委會有需要保住3年上樓長遠目標，但可考慮調整實際上無法做到的KPI，又指房委會未有討論過不達標要有罰則的問題。

明報記者 曾偉龍