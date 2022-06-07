優之良品多店關門 員工收解僱通知 陳茂波：倘疫情續受控 經濟可望增長

在囚者家屬憂買不到符標準肉乾

專門支援在囚者及其家屬的facebook專頁「稜．支援」昨發文表示，有消息指成立近30載、售賣涼果小食為主的連鎖零售商「優之良品」或永久結業，有家屬憂慮不能買到符合懲教署標準的肉乾送入院所。

有優之良品員工向本報表示，早於6月2日接到公司通知終止僱傭合約，但信中沒說明解僱原因。本報記者昨致電該公司位於觀塘、荃灣及沙田的分店，均無人接聽；優之良品官網已無法進入。本報就事件以電郵向優之良品查詢，至截稿前未有回覆。日前有媒體報道，優之良品不同地區的舖位已放租，其中自用多年、位於銅鑼灣利園山道的地舖以每月逾10萬元租出。

陳：消費營商環境明顯改善

陳茂波昨出席立法會財經事務委員會會議，提到近期的消費活動和營商氣氛在社交距離措施逐步放寬下見到明顯改善，但本地經濟只是剛開始回穩，只要疫情能繼續受控，往後經濟活動應會進一步恢復。

他說，環球經濟前景轉差，加上內地疫情可能影響全球供應鏈，或會影響香港短期出口表現，但隨着本地疫情回穩，內地與香港的跨境運輸問題得以逐步改善，有助改善對外貿易表現。

議員憂通脹侵蝕購買力

陳料如歐美「高脹」機率微

金融界議員陳振英關注，疫下百物騰貴，擔心通脹上升會侵蝕市民購買力，加重生活負擔。陳茂波回應稱，近期租金增幅不大，內地供應食品價格相對較穩定，故認為本港出現如歐美高單位數字通脹率機率較微，預測今年基本消費物價通脹率和整體消費物價通脹率分別維持在2%及2.1%。

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波表示，第五波疫情在農曆新年期間爆發，抑壓了一定的購買力，4月疫情逐步回穩，零售業總銷貨價值錄得顯著升幅是意料之內，相信5月零售市道仍向好。至於本港整體通脹，李兆波認為壓力溫和，其中本港食品主要由內地或鄰近地區輸入，價格走勢較平穩，加上近期樓市稍為放緩，以及人民幣下跌等因素，料本港短期通脹壓力溫和。

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