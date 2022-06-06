【Emily】赴英李永達 六四活動首露面

澳門民聯會展覽 洛杉磯復活

一岸之隔嘅澳門，澳門民主發展聯委會成員區錦新喺facebook話，早前有唔認識嘅人來電郵，話從網上知悉民聯會八九民運展覽呢兩年因受阻撓無法展出，所以問可唔可以將展覽嘅資料提供畀佢哋喺美國洛杉磯做展覽。區錦新將展覽電子檔寄畀佢哋，於是展覽就喺洛杉磯「復活」，亦喺加拿大展出。區引述「（已故國家領導人）毛澤東說過『東方不亮西方亮，黑了南方有北方』，果然對」。

新思維六四當日無公開悼念活動，只舉行核心會議討論國家發展狀况，並為黨友慶祝生日，主席狄志遠則喺不對外公開嘅私人facebook上載蠟燭照片。佢話無避忌六四，只係新思維無能力舉辦群眾悼念活動。

狄志遠質疑政府今年處理六四高度敏感，維園附近「見人就查」製造緊張氣氛，「令人覺得反應過敏」。佢認為悼念六四唔代表違法，期望下年當局處理可以合情合理啲。咁係咪當日可解封維園？佢話視乎係咪有人申請，又話即使有國安法，仍可借六四討論國家民主發展。