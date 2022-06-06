【Emily】赴英李永達 六四活動首露面

【明報專訊】前日係六四事件33周年，維園及銅鑼灣一帶滿街警察，燭光難聚。喺海外唔同地方，有在地港人同當地人聚埋一齊悼念六四，包括上年8月赴英嘅民主黨前成員李永達亦都於六四首次喺當地出席公開活動。佢喺HKDC（香港民主委員會）嘅六四網上論壇話，明白喺《港區國安法》下，港人難集會，故轉為個別或在家悼念。佢相信未來5年可能更多港人移英，做聯繫、倡議工作，可能有日會10萬港人喺六四到倫敦中國使館外集會，成為喺香港以外非常重要嘅力量，向港人同中國民主人士展示支持。
澳門民聯會展覽 洛杉磯復活
一岸之隔嘅澳門，澳門民主發展聯委會成員區錦新喺facebook話，早前有唔認識嘅人來電郵，話從網上知悉民聯會八九民運展覽呢兩年因受阻撓無法展出，所以問可唔可以將展覽嘅資料提供畀佢哋喺美國洛杉磯做展覽。區錦新將展覽電子檔寄畀佢哋，於是展覽就喺洛杉磯「復活」，亦喺加拿大展出。區引述「（已故國家領導人）毛澤東說過『東方不亮西方亮，黑了南方有北方』，果然對」。
新思維六四當日無公開悼念活動，只舉行核心會議討論國家發展狀况，並為黨友慶祝生日，主席狄志遠則喺不對外公開嘅私人facebook上載蠟燭照片。佢話無避忌六四，只係新思維無能力舉辦群眾悼念活動。
狄志遠質疑政府今年處理六四高度敏感，維園附近「見人就查」製造緊張氣氛，「令人覺得反應過敏」。佢認為悼念六四唔代表違法，期望下年當局處理可以合情合理啲。咁係咪當日可解封維園？佢話視乎係咪有人申請，又話即使有國安法，仍可借六四討論國家民主發展。