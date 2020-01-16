大灣區GBA專題：最美書店深圳篇

覔書店深圳壹方城店

地址：深圳市寶安區新湖路99號3層

獲評「年度最美書店」的覔書店深圳壹方城店，是該品牌的全國第六間分店。覔是覓的古體字，有「覓無形，知不見」之意；於外以眼觀萬象，於內以心尋本我，以此為店名，正符合閱讀那一份既知天下事，也能滿足心靈的得着。此外，上「不」下「見」的字體設計亦儼然書店標誌讓人印象深刻。

覔書店深圳壹方城店面積超過2000平方米，圖書種類有5萬多，藏書量20萬冊，以文學、社科、少兒為主，經管、藝術、生活為輔，另有外版圖書和專題圖書。一進門，映入眼簾的是名為「覔緣大道」的長廊，兩側是各種特色書專櫃及書架，既有深圳本土作家主題書，也有港澳台、外文書。長廊盡頭則是一處開闊的圓形空間，也是書店中心位置，圓形中心是這間書店的打卡位「覔夢想樹」，樹上掛着的「覔夢想籤」有讀者寫下致自己、致親友的話語，有如一片片盛載了不同夢想的樹葉。讀者也可在樹下閱讀。

書架間留白供坐 「夢想」掛樹上

「覔夢想樹」另一側的寬闊空間放了數排像是藝術擺設的東西，讀者可坐下來看書。讓讀者成為書店一部分是覔的理念，書店設置300多個閱讀座位，而且在書架一排排書籍之間刻意留空一部分，讀者找到心儀書本，隨性而坐，書中有人，人外有書，令人與書都成為店中景觀。

店內的兒童區更加重視率性而為的天然，家長可與小孩子隨便席地而坐，也可躲在書架凹陷處，在小小的私人空間與文字交流；餓了渴了，店中亦有覔咖啡品牌的餐飲區。

設計出這間「年度最美書店」的，是靳劉高設計（深圳）有限公司的主創設計師高少康。高少康畢業於香港中文大學藝術系，2002年赴倫敦印刷學院進修設計碩士課程，2014年獲香港十大傑出設計師獎，除了是中國及香港設計界新一代人物，他也是廣州美術學院客席教授。除了深圳壹方城店，出自他手筆的覔書店東莞國貿店2019年也獲年度中國最美書店稱號。

高少康曾分享其為覔書店設計的靈感。他說曾讀過一本書《漢字王國》，描述中國漢字作為象形文字的淵源與變化，而覔的象形文字中，「見」字下面有一隻手，啟發他「只有看不見的東西才會去找」的設計靈感。

深圳鍾書閣

地址：深圳市寶安區歡樂港灣東岸L1-201

「鍾書鍾書，鍾情於書」，鍾書閣這名字簡單又直接。鍾書閣2013年「誕生」於上海，堅持一店一風格，深圳店則是鍾書閣第32間分店。今年鍾書閣雖沒任何分店上榜「年度最美書店」，但在大眾心中，其上海、杭州、重慶及深圳等分店早已是中國最美書店。

深圳鍾書閣位於寶安區歡樂港灣，面積1100平方米，藏書量4.5萬冊。論面積或藏書不會是當地最多，但論書店設計必叫人眼前一亮。

螺旋書架+巨大書牆+階梯狀書架

玻璃幕牆是鍾書閣不同分店唯一相同的標記，深圳店也不例外，玻璃上寫滿來自不同經典文學的片言金句，還會根據所在城市增添相應元素，例如深圳店便有改革開放、歡樂港灣、世界之窗等「彩蛋」。正門是一條溝通兩側出入口的巨型紅色螺旋書架，也是設計師專為深圳店度身訂做的藝術品。螺旋書架參照斐波那契（Leonardo Fibonacci）黃金螺旋設計，從正面凝視螺旋就有如一個個時鐘表盤形狀的切面，巨大交錯的曲線也帶有時空穿越之感；從側面看，又好像一條動力不斷的螺旋滾筒，以一道圓曲軌迹貫通整個空間。

深圳鍾書閣劃分為概念區、論壇區、童書館和休閒區4個區域，概念區除了螺旋書架，另一邊是從地下至天花的巨大書牆；從概念區經小走廊進入論壇區，區內書架以幾何圖形分割成一級級的階梯狀，在鏡面天花、反光地板及燈光的效果下，超現實的視覺衝擊跟螺旋書架的圓曲截然不同，有如置身神聖知識殿堂。據了解，論壇區的設計來自意大利畫家拉斐爾的《雅典學院》中，學者們坐在階梯討論學術的場景，取「書籍是人類進步的階梯」之意。

童書館就像童話世界，小城堡書架、粉紫色的旋轉木馬椅子，就像一個繽紛的遊樂園。論壇區和童書館之間則是休閒區，借助書架間隔出的私密閱讀空間顯得特別安靜舒適。

一如其他分店，深圳鍾書閣也是出自內地著名建築設計公司X+LIVING唯想國際創辦人李想的手筆。李想表示，巨型螺旋書架的靈感來自深圳的歷史，雖然發展只有短短40多年，在時間尺上只有微小一段，卻取得矚目成就。