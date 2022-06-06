港人年碰珊瑚20萬次損生態 環團籲注意蛙鞋踢水 推潛水指引卡

WWF香港分會去年開展「環保基金-潛愛海洋」計劃，52名資深潛水員於去年6至12月觀察102名潛水員的潛水行為，記錄到1088次接觸海牀，124次直接接觸珊瑚，佔整體約11.4%，另964次是接觸泥沙及石頭。潛水員最常以手及蛙鞋觸碰海牀，有人自言有意觸碰珊瑚。

實際接觸海牀較自我認知多一倍

結果顯示，潛水員平均每次潛水會接觸海牀10.7次，惟潛水員接受問卷調查時，認為自己每次潛水只接觸海牀4.7次，即實際接觸次數較自我認知高約一倍。調查以現時全港有2萬個活躍潛水員、每人年均潛水9次，每次潛水接觸珊瑚約1次推算，本港水域珊瑚每年被觸碰近20萬次。

為海洋保育，基金會推出全港首套潛水訓練教練指引卡，包括潛水員進入珊瑚區的實用指引，例如落水前仔細檢查並緊扣裝備、做好中性浮力控制，以及注意蛙鞋的踢水方向。基金會亦為潛水熱點橋嘴島製作潛水訓練地圖，顯示當地珊瑚和沙地分佈，為潛水教練提供合適沙地作培訓。

明報記者

（城市保育）