港大研究：疫下抗生素用量減 4類傳染病跌 團隊憂放寬防疫掀反彈

分析2012至2021年數據

過度使用抗生素可能增加耐藥細菌滋生風險，港大微生物學系、兒童及青少年科學系與護理學院的團隊研究分析2012至2021年間衛生防護中心的抗生素批發及供應數據，與猩紅熱、水痘和肺結核的呈報個案，以及醫管局住院病人血液種菌數據，研究論文上周二（5月31日）已在期刊Antibiotics發表。

研究發現，以疫前2014至2019年的數據對比2020至2021年，本港抗生素供應量跌幅顯著，按每1000名港人的平均規定每日劑量計算，私家醫生供應量由10.4減至6.74，社區藥房供應量則由2.75減至0.91，反映抗生素消耗量下降。研究檢視2012至2021年公立醫院住院病人血液種菌數據，發現4種具呼吸道傳播潛力的包膜細菌，包括甲型化膿鏈球菌、肺炎鏈球菌、流感嗜血桿菌和腦膜炎奈瑟菌，其引起的社區發病之敗血病發生率，在疫情期間持續下降，同時猩紅熱、水痘及肺結核等經飛沫或空氣傳播疾病的呈報個案亦減少（見表）。不過金黃葡萄球菌及大腸桿菌引起的敗血病發生率則無下降。

倡考慮續戴口罩

研究團隊分析，上述4種包膜細菌一直被視為可經飛沫或接觸呼吸道分泌物傳播，而金黃葡萄球菌及大腸桿菌均非經空氣傳播，認為結果顯示廣泛佩戴口罩、保持手部衛生及保持社交距離等措施不但有助預防新冠病毒，更可能有效預防上述細菌爆發，避免出現致命個案，同時因應上述措施，上呼吸道感染減少，進而減少私醫或社區藥房抗生素供應量，顯示措施或有助控制抗生素用量。

本港新冠疫情放緩，港府提出「復常」路線圖，團隊在論文提到，若放寬防疫措施，上述呼吸道感染及抗生素用量很大機率出現反彈。領導團隊的港大微生物學系講座教授袁國勇認為，今次結果主要受佩戴口罩影響，由於本港人口長期未有接觸上述細菌及疾病，預期放寬措施後感染水平可能較10年前更高，若冬季感染個案急增，令醫院牀位及深切治療部接近飽和，可能要再考慮維持上述防疫措施。

（新冠疫情）