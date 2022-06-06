第五波疫情問責 李家超候任辦：會要求總結經驗

候任辦回覆 未明言獨立調查

醫管局前行政總裁梁栢賢及病人政策連線主席林志釉均贊成獨立檢討，認為重點並非要像2003年SARS之後問責，而是總結經驗。林志釉說，第五波疫情造成人命損失遠超當年SARS的299人死，認為市民尤其是死者家屬有權知道政府什麼地方做得不足，否則有負國家期望。

特首林鄭月娥在3月時曾兩度說，對成立檢討委員會全面檢討公共衛生危機持開放態度，並說相信下屆政府會認真處理。

本報向候任辦查詢李家超是否認同應就第五波疫情進行檢討或獨立調查、具體檢討形式、檢討範圍等。候任辦回覆查詢時說，新一屆政府會全力防控疫情，並說知悉勞福局領導的跨部門工作小組正檢視院舍抗疫能力，「新一屆政府團隊會參考該檢視的結果，及採取適當措施」。翻查資料，林太3月時曾澄清，該工作小組並不替代全面檢討疫情檢討委員會。

梁栢賢倡獨立檢討 麥美娟：未必需要

梁栢賢建議邀請獨立本地或外國專家檢討第五波疫情處理。他強調，並非要問責，而是政府當時由圍堵病毒改為居家隔離及分流的決策做得不好，「10個醫管局都處理不了」，認為要知道當時有無人提出家居隔離、有無人阻礙決策，及為何無家居隔離配套系統等。

社福界議員狄志遠說，候任辦提及兩個範疇，只是涉醫管局及社署，但認為只是太過操作性質，並不足夠。狄表示，整個第五波疫情檢討應涉及部門協調及危機處理，認為可委任獨立專家小組，「完整一點」的檢討。

工聯會議員麥美娟說，政府處理第五波疫情令人失望，但相信改組後的醫衛局重整部門，屆時新局長可重新訂立公共衛生策略，並檢討當時處理，未必需要獨立調查。

選委會議員林順潮認為，第五波疫情造成眾多感染及去世，認為值得政府部門內部全面檢討，釐清什麼政策要堅持或修正，但認為有別於2003年，當時SARS病毒是新生事物，今次未必在調查上需要投放同樣的精力。

（新冠疫情）