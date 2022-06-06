憂疫下臨終無家人陪伴 選擇在家離世者增

養和醫院長者醫健主任、老人科專科醫生梁萬福表示，2020年疫情爆發以來，病人希望在家離世的查詢有上升趨勢，他未有統計具體數字，稱單計今年2月已有4個在家離世個案，一般多屬80歲以上病人，癌症及認知障礙症患者各佔三分之一，餘下約三分之一是其他末期器官疾病。

簽預設指示可拒接受急救

醫生上門證死亡 離世毋須報警

梁憶述，去年曾有90多歲婆婆患腸病及肺纖維化，肺功能轉差，因家人不能探訪而不願入院，擔心染疫離世無親人在旁，並選擇留在家中，在丈夫和10多名家人陪伴下安詳離世；他形容場面溫馨，在醫院無法做到。

梁萬福解釋，在家離世適合患末期疾病、病情不可逆轉的病人，年滿18歲、精神上有能力行事者，在指定人士見證下可簽署「預設醫療指示」，可拒絕接受心肺復蘇等治療，醫生按法例每兩周上門，病人離世後24小時內上門證實自然死亡及簽署「死因醫學證明書」，遺體毋須解剖，家人亦毋須報警，可到死亡登記處辦手續。

近期在家離世查詢增加，梁提醒病人需與家人取得共識，在家添置病牀等設備及安排人手照顧，另需與醫護商量，如獨居者不能在家離世，氣喘或出血性疾病患者亦未必適合，並要安排殯儀人員接送遺體。他說，公立醫院人手緊張，法例要醫生上門證實自然死亡，否則救護員到場仍需按法例要求急救，故在家離世多由私家醫院安排，而醫生家訪加殯儀接送，費用多約數萬元。

現時不多於1%人在家離世

政府2020年已完成預設醫療指示及在居處離世立法的公眾諮詢，目標下屆立法會期內提交條例草案。梁萬福表示，現時未有正式統計，但按死亡登記紀錄中的死亡地點，本港不多於1%人在家離世，料立法後會增加。

（新冠疫情）