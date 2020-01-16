昔日SARS新手 新冠抗疫中堅 醫局傑出團隊：當年承受很多 方有今日進步

醫管局傳染病中心團隊是醫管局2022年傑出團隊獎得主，團隊成員來自傳染病中心傳染病專科、兒童及青少年科、藥劑部等專科等部門，當中包括李韻梅、醫管局傳染病中心醫務總監曾德賢，以及瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華。

SARS一役憂感染家人 今日最擔心同事

昔日抗SARS，如今抗新冠，3人職位心態已不同。曾德賢2003年剛完成傳染病及內科專科培訓，SARS一役最怕自己和家人染疫，當年連月留宿醫院；新冠疫下則最擔憂同僚染疫。當年抗SARS約3個月，新冠肆虐已兩年半，他說未知何時完結，又說新冠患者較年長，亦較多人患長期病或服薄血藥等，治理變得更有難度。

李韻梅在SARS期間調任深切治療部，稱當年資訊未如現今流通，只知「SARS好似海嘯嚟得咁急」、「連N95都唔知點戴」。經此一役，過往從未想像香港會爆發疫情，她現時深信「日後唔知有咩會嚟，但一定會有嘢嚟」，故應對新冠時，特意為同事安排更多培訓。

成人科兒童科互相補位 減人手壓力

公立醫院在第五波疫情不勝負荷，有患者要露宿，關日華稱令他想到讓成人和兒童傳染病科醫護團隊互相補位，以減輕人手及病牀壓力；他說，第五波疫情初期，傳染病中心接收較多兒童患者，當時成人科醫護團隊會幫忙照顧，並與兒科醫生一起巡房，共同研討治療方式；疫情高峰較多成人患者，則由兒科團隊幫忙照顧成人。李韻梅說，中心安排為人父母的護士負責照顧兒童患者，「大家好似多咗幾個仔女咁」。

李稱，高峰期傳染病中心病牀長期爆滿，加上醫護相繼染疫，兩三成人手隔離或檢疫，中心需在各樓層調配人手以保正常運作；她曾擔心護士能否承擔更多工作量，惟同事認為病人一定比自己更難受，故傾盡全力照顧病人，「（同事）愈辛苦行得愈快，好似電兔咁」，形容同事堅強，疫情亦令各人急速成長。

明報記者

（新冠疫情）