4酒吧增45宗 Zentral爆發料尾聲 社區多3人染新變種 防護中心料九龍城隱性傳播

昨增515宗 41宗輸入

兩人抵港12天陽性 曾入社區

昨增515宗個案，474宗屬本地，41宗屬輸入。有兩人完成酒店檢疫後，在抵港第12日驗出陽性，包括菲律賓抵港的33歲女子及台灣抵港的41歲男子，前者CT值19或21，後者CT值23或24，中心稱兩人在社區有活動，可能屬本地個案，有待基因排序分析。

至於中環4個酒吧群組，蘭桂坊Shuffle多27宗，累計65名顧客及4名員工染疫，除廁所門柄結果不確定，該酒吧其餘20個環境樣本陰性。

另一酒吧LINQ多13宗確診，累計78宗，暫為最大酒吧群組；Iron Fairies & J. Boroski多3名顧客染疫，累計54名顧客及兩名職員。

Zentral多1名顧客及1名負責拍照的酒吧學徒染疫，累計36名顧客及1名學徒，中心相信Zentral爆發接近尾聲。

29宗與麥當勞群組無關新變種

住何文田冠德苑冠盛閣的38歲女子疑染Omicron BA.2.12.1，兩名同住家人早前確診。衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，各人傳染期內無外出用膳，暫未發現女患者行蹤與其他BA.2.12.1個案有關連，但留意到有個別個案住九龍城區，該區可能有隱性傳播。撇除蘭桂坊個案，本港有36宗與太古城麥當勞群組相關的懷疑BA.2.12.1個案；而連同上述3宗，則有29宗暫與麥當勞群組無關的懷疑BA.2.12.1個案。

張竹君：扣除虛報 疫情似上升

中心公布6月2日呈報快測陽性個案中，有44宗即14%經核酸覆檢屬陰性，過去7日約兩成快測個案經覆檢後為陰性。張竹君表示，扣除覆檢後陰性個案包括虛報個案，近一周數字仍屬偏高，而港大的病毒即時有效繁殖率為1.353，疫情似乎有上升趨勢，但當局同時監察入院及重症比例，暫未見有轉變。她說若市民未來難避免活動，應保持嚴謹防疫措施及打齊疫苗。

瑪麗護士病人先後陽性

矯形及創傷外科停收新症

另外，瑪麗醫院矯形及創傷外科病房一名女護士日前確診，CT值20.2，即病毒量高，病房一名病人其後驗出陽性，CT值大於40，即病毒量很低。院方正調查兩人染疫有否關連，該病房暫停收新症。北區醫院深切治療部3名醫生快測陽性，過去14日無接觸確診者，6月2日最後上班，他們曾與3名分別來自深切治療部及麻醉科的醫生聚餐。

明報記者

（新冠疫情）