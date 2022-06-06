六旬漢西貢橫洲「緄邊」亡

據悉，一行9人昨日於橫洲附近「緄邊」沿岸行走。至昨午3時許，有人發現同行的62歲劉姓男子於橫洲角洞對開約10米海面漂浮，遂報警求助。消息指現場無碼頭，全為礁石。救援人員接報到場，發現劉已昏迷，他其後由飛行服務隊直升機吊起，送往東區醫院治理。劉被送往急症室時，飛行護士不斷為其做心外壓，惟經搶救證實不治。消息稱，同行者均無目睹劉墮海經過，死因待驗屍確定。

專家：山石風化易剝落 完全不建議攀爬

橫洲位於火石洲東北面，橫洲角洞與吊鐘洞、沙塘口洞及關刀洞合稱「東海四大名洞」。《野外動向HK Discovery》創辦人陳嘉俊表示，橫洲位於西貢東岸，常有大浪，浪花打上岩壁會使岩石風化，令山石變脆弱、易剝落。陳稱「完全唔建議去（橫洲）行山或攀爬」，因岩石會毫無徵兆下掉落，攀爬者隨時誤踏鬆散岩石失足，即使在岸邊釣魚亦可能被掉落岩石擊中，建議欲覽六角岩柱或海蝕洞人士坐船離岸觀看。

另外，67歲林姓女泳客昨午2時許被發現於龜背灣泳灘遇溺昏迷，由其他泳客救起並報警求助。救護員為她裝設自動心外壓機送院，至截稿時情况危殆。