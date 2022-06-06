六旬漢西貢橫洲「緄邊」亡

【明報專訊】港島南區龜背灣及西貢橫洲昨午一小時內先後發生兩宗戶外活動意外，一死一命危。其中於西貢的意外，六旬漢在橫洲「緄邊」時疑失足墮海，由接報到場飛行服務隊直升機救起，送院搶救不治。
據悉，一行9人昨日於橫洲附近「緄邊」沿岸行走。至昨午3時許，有人發現同行的62歲劉姓男子於橫洲角洞對開約10米海面漂浮，遂報警求助。消息指現場無碼頭，全為礁石。救援人員接報到場，發現劉已昏迷，他其後由飛行服務隊直升機吊起，送往東區醫院治理。劉被送往急症室時，飛行護士不斷為其做心外壓，惟經搶救證實不治。消息稱，同行者均無目睹劉墮海經過，死因待驗屍確定。
專家：山石風化易剝落 完全不建議攀爬
橫洲位於火石洲東北面，橫洲角洞與吊鐘洞、沙塘口洞及關刀洞合稱「東海四大名洞」。《野外動向HK Discovery》創辦人陳嘉俊表示，橫洲位於西貢東岸，常有大浪，浪花打上岩壁會使岩石風化，令山石變脆弱、易剝落。陳稱「完全唔建議去（橫洲）行山或攀爬」，因岩石會毫無徵兆下掉落，攀爬者隨時誤踏鬆散岩石失足，即使在岸邊釣魚亦可能被掉落岩石擊中，建議欲覽六角岩柱或海蝕洞人士坐船離岸觀看。
另外，67歲林姓女泳客昨午2時許被發現於龜背灣泳灘遇溺昏迷，由其他泳客救起並報警求助。救護員為她裝設自動心外壓機送院，至截稿時情况危殆。