50年代文物流散本港 周恩來下令秘購

1950年代香港是全球中國文物藝術品交易中心之一，包括清宮珍品等文物流散，吸引外商收購。鄭振鐸1951年委託旅居香港收藏家徐伯郊協助將一批珍貴古籍運回內地，同年總理周恩來指示組織在港回購乾隆三希堂收藏的「二希」王獻之《中秋帖》和王珣《伯遠帖》，徐與銀行家兼收藏家胡惠春等完成收購運返故宮。

展覽介紹香港收藏史

周恩來後來指示啟動香港文物回購，由鄭振鐸領導，徐胡等人在港回購，1953年成立香港秘密收購文物小組，徐任小組負責人，初期收購書畫為主，尤其溥儀帶出宮的珍貴文物。

香港故宮展廳6將設穿越香港收藏史展覽，負責的香港故宮文化博物館助理研究員程明璋稱，展覽策劃從香港收藏時序出發，從本港各博物館借來展品和歷史照，首部分介紹開埠至20世紀初的收藏史，較多19世紀末至20世紀初中西合璧的文物，第2部分是19世紀末至20世紀初內地移民湧港階段，帶來很多傳統中式文物，包括與秘密收購小組相關收藏。

其餘兩部分分別介紹戰後博物館陸續成立和代表藏品，以及本港收藏家遮打爵士、何東和海事博物館創館及榮休主席何安達的收藏。展品約120件套，其中較難得是由香港藝術館借出的木雕觀音像。程透露，籌備時研究本港博物館史，重新發現港大博物館1940年一次活動照片，可見舊建築物門口，該照片連港大館方及其策展人亦未見過。