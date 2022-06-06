自選花紋「製」陶瓷 掃二維碼帶回家

書畫廳以屏風連貫 合成發展史

黃煒均接受本報專訪時透露，故宮藏晉唐宋元書畫展將播放一段介紹重點名作的短片作序，讓觀眾對書畫及名作特點掌握基本認識，展廳則分室內和室外，室內部分設計上以屏風連貫，合成一部中國書畫發展史，各作品有足夠空間獨立成篇，附說明介紹畫家、特色和流傳史，觀眾可欣賞書畫局部；室外部分設計較含蓄，會用燈光營造「庭園樹影」的宮廷氛圍。

故宮珍藏陶瓷展覽會分3個部分，黃表示，首部分會展出6件套最注目的稀世名品，第2和第3部分則分別展出新石器時代至元代，以及明清時代珍品，原因是明清御窰陶瓷是故宮收藏強項，按時序編排亦可讓觀眾了解中國陶瓷發展沿革。

展廳設計方面，黃煒均稱，展覽運用較現代化的白色，與北京故宮區別，但運用古時放古董的博古架為設計概念，吸納宮廷特色，展牆弧度設計，配合陶瓷器的曲線。他指出，展廳特設中國陶窰電子地圖，讓觀眾從地理角度了解陶瓷發展。

兩展覽均設互動裝置，黃煒均稱，陶瓷展設有一段電子連環圖，介紹中國陶瓷製作過程，尾段設互動裝置，觀眾可在屏幕自選花紋樣式，製成一份宮廷製作陶瓷用的「官樣」，並可透過掃電話二維碼將作品帶走。另外，臨摹是古代書畫名家學習必經階段，書畫展互動環節讓觀眾挑選作品局部，拼湊書畫作品。

明報記者 曾偉龍