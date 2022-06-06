故宮開幕展 洛神賦圖汝窰青瓷坐鎮

晉唐宋元書畫35國寶 展期3個月

914件展品將於香港故宮的7個展廳展出，包括5個專題展覽及兩個特別展覽。開幕特別展覽「故宮博物院藏晉唐宋元書畫」展出35件經典名作。由於古代書畫對環境十分敏感，展期僅長3個月，部分展品展出後會在北京故宮博物院休眠數年。

書畫展展品包括相傳是東晉顧愷之的《洛神賦圖》（北宋摹本），該品屬存世《洛神賦圖》中年代較早的佳作，不書賦文，以連續構圖描繪了曹植與洛神從邂逅到分離的多幕情景，乾隆對此卷推賞備至，定為「洛神賦第一卷」，珍藏於御書房。

行書研山銘卷 米芾行書大字傳世作

展品之一的北宋米芾「行書研山銘卷」，運筆迅捷多姿，米芾行書大字傳世甚少，此作堪稱代表，獲宋高宗推重並收藏，作品近代輾轉流落日本，2002年經競購後由故宮博物院收藏。展品亦包括相傳是南宋趙伯駒的「江山秋色圖卷」，此卷畫風及結構精妙，有北宋山水之氣派，又意境幽雅秀逸，畫中文人氣息為後世所推賞，1922年因溥儀賞賜溥傑，此作被攜至長春，1959年撥交故宮博物院。

「故宮博物院珍藏陶瓷」專題展則展出169件珍品，其中北宋汝窰淡天青釉「洗」極度稀貴，因北宋汝窰以其僅供宮廷的天色青瓷名重於世，傳世作品極少，現存不足100件；以及宋代「五大名窰」之一的北宋定窰白釉「孩兒枕」，深獲乾隆喜愛。另有明德化窰「白釉達摩立像」和明「白釉塑貼鮮紅蟠螭蒜頭瓶」等。

其他展廳方面，「當代設計對話古代工藝」展品包括乾隆款桐蔭仕女圖山子和乾隆款畫琺瑯八棱開光山水花鳥圖提梁壺等；「建築、典藏與文化傳承」將展出清白玉盤龍紐「大清受命之寶」等珍品（見表）。

參與多個展覽策展及主理「故宮藏晉唐宋元書畫」展的黃煒均稱，希望觀眾可透過珍品學習欣賞藝術，冀透過書畫作品從藝術、歷史和人文角度，向觀眾展示為何展出的35份書畫作品能成為經典。

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