西九鳥瞰畫 「關公打蟑螂」呈現老店

明報記者 張逸羲

教大學生街坊繪畫 盼留住當下

教育大學21歲學生林雪瑩自小居於佐敦，她花了兩天游走油尖旺尋覓創作靈感，一天她走到西九海旁，看見夕陽染黃海港，一個大叔在防波堤垂釣，「感覺好似好平凡，但𠵱家都市人睇繁華城市，只會見到邊度有好地方『打卡』同食嘢，邊個會留意獨自釣魚嘅漁夫」。她驚覺一些習以為常的事物，若不仔細記住便不知不覺消失，漸被遺忘，「就好似呢區默默經營嘅老店」，以及正拆卸的油麻地停車場等。

糅合漫畫水墨畫 象徵新舊交替

以往繪漫畫的林雪瑩去年首次接觸水墨畫，今次刻意用這兩種截然不同的藝術風格創作《西油圖》，作品左方是西九文化區的新式建築和海旁，她以水墨畫的傳統筆法繪畫，右方林立的唐樓則用了新派插畫形式，新舊融合一起，就像區內時代交替。

林雪瑩筆下的老店，以形象化形式呈現，例如「關公打蟑螂」。油麻地永星里的「明記菜種」專賣殺蟲藥，店外懸掛橫幅展示多種昆蟲，旁邊「郭記木器雕刻」則賣木雕，舖裏擺放一尊巨型關公像，林雪瑩聯想到以關公揮刀斬蟑螂展示兩店。她還以麻雀和繡花鞋等象徵其他特色老店。

卡通貓咪出沒 暗藏尋人啟事

小時常被同學欺負的林雪瑩性格內向，漫畫讓她表達自我，她創作的兩隻卡通貓咪——「白糖喵」和「黃糖喵」分別代表開心和憂愁。《西油圖》隱藏了這兩隻貓，象徵兩段深刻回憶，其一是中學班主任高老師鼓勵她高中選修藝術，亦曾助她打開心扉與同學溝通，促使她想成為老師。另一段回憶是一則「尋人啟事」，她說畫內「黃糖喵」躲於一個失聯已久老朋友曾居之地，冀對方留意到這作品會主動找她。

《西油圖》即日起至6月17日於西九文化區藝術展亭的社區文化藝術展覽「西油記」免費展出，展覽由旅發局主辦，共展出逾250件以西九為主題、由逾650名學生創作的藝術品。有興趣的市民可把握時間，在《西油圖》尋找兩隻貓咪的蹤迹。