串謀詐騙7500萬 中鐵建高層囚4年

同案建築公司高層亦囚4年

女被告王曉杉（53歲）案發時為中國鐵建香港副總經理；男被告劉聰海（55歲）則為已結業的成達建築董事。兩人受審後被裁定一項串謀欺詐罪成，劉另被裁定兩項「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」罪成。

區院暫委法官陳永豪引述辯方求情稱，被告王曉杉為人正直、努力工作，對國家有貢獻，冀法庭從輕發落；被告劉聰海與前妻所生兒子2016年因精神失常殺害被告母親而判監，被告每月均探望兒子。

辯方：被告對國家有貢獻

陳官稱，王曉杉在警誡下表現合作，並有招認口供，案發至今5年，她面對巨大轉變。陳官又稱，對劉聰海的遭遇感同情，他白手興家，對建築界有貢獻，故以4年半為量刑起點，考慮兩人的背景後扣減6個月，兩人終被判囚4年。劉面對的另外兩項控罪同期執行，他亦被禁止在未來6年擔任公司董事。

案情透露，在王曉杉的安排下，成達建築及中國鐵建香港於2016年簽訂諒解備忘錄，成立合營公司做建築項目。成達建築其後與中鐵國際貿易香港（下稱中鐵）簽訂3份貿易協議，讓中鐵作為成達的採購代理，涉款以中鐵在星展銀行持有的信用證支付。劉聰海翌年提交文件，星展銀行批准申請，並發放3筆信用證款項合共7530萬元，惟廉署發現有關交易並不存在，劉涉提交虛假文件，並處理共1050萬元得益。

【案件編號：DCCC652/20、79/21】