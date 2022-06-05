涉謀殺1歲女 夫婦被捕 頭面上身變色腫脹 頸佈指甲造成傷痕

與女兒失聯 女嬰外公上門揭發

元朗警區助理指揮官（刑事）林慶璋稱，警方前晚約9時20分接獲67歲姓陳男子報案，稱全日無法聯絡女兒，於是到女兒一家位於水頭村的住所查看，沒人應門，擔心女兒、女婿及14個月大外孫女的安危，遂報警。警方及消防破門入屋，在其中一間房發現該對夫婦，兩人未有受傷，表現慌張，情緒不穩，迴避警員查問女嬰情况。警方經搜查後，在睡房內發現女嬰仰卧地上，全身被毛巾蓋住，身上另有一袋紙尿片遮住。女嬰當場證實死亡，警方以涉嫌謀殺拘捕該對夫婦。

林慶璋稱，女嬰頸部左邊及前面有10多個半月形傷痕，相信由指甲造成，其右面、頭顱、上半身變色及腫脹，背部現屍斑，未有證據顯示是舊傷痕。警方暫估計女嬰已死去1至3日，死因有待驗屍確認。

被捕漢有精神病治療紀錄

被捕夫婦分別為33歲姓林男子及32歲姓陳女子，同報稱無業，結婚7年，死者為唯一女兒。林慶璋說，被捕父親有精神病治療紀錄，將調查傷痕是由父親抑或母親造成、被捕人犯案動機、事發時精神及情緒狀况，以及與女嬰相處及生活習慣等。警方將沿嚴重暴力及虐待兒童方向調查，案件列作謀殺，由元朗警區重案組跟進。

屋內凌亂 街坊稱從未聞BB聲

據了解，女嬰生前身體情况尚可，涉事家庭過往沒有家暴及吸毒紀錄，被捕父親接受精神病治療期間有社工跟進，具體病歷有待調查。該家庭約於去年10月租住事發的水頭村村屋約700方呎三房單位，屋內較凌亂，但並非被搜掠。

有街坊表示未遇過夫婦帶女嬰外出，「從來未聽過有BB聲」。涉事單位內擺有嬰兒櫈、奶粉等，地下有衣架、紙巾，雜物較多。

警方前晚封鎖現場調查，檢取大批證物，政府化驗所人員亦到場蒐證，其間涉事家庭有親友協助調查，神情悲傷。至昨日凌晨約4時許，仵工將女嬰遺體舁送殮房。