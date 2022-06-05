洗衣店石油氣更換時爆炸 工人嚴重燒傷

現場是般咸道46號溫莎洗衣店，店內乾衣機以石油氣為燃料運作。店長趙女士表示，石油氣公司較早送來兩罐15.5公斤的新石油氣，惟裝妥後發現無法開啟，遂打電話要求公司協助。她稱，當時石油氣樽已安放在乾衣機，男工人嘗試用鉗打開石油氣樽，自己則站在後方，其間突然發生意外，冒出火花，男工人被燒傷。趙事發後仍有餘悸，稱自己右手亦有受傷紅腫，頭髮燒焦，但毋須送院。

料漏氣閃燃 附近道路一度單線雙程

趙續稱，事發時店內自動灑水系統隨即啟動，店內大批衣物濕透，要改放店外，暫未知損失。消防到場後亦有向店舖射水，並查看放在店外的3罐石油氣。現場介乎柏道與高街般咸道一度實施單線雙程行車。警方初步調查相信，事主更換石油氣時出現泄漏並產生閃燃，案件列工業意外。機電署稱已派員到場調查。據初步了解，男子在更換石油氣瓶時有石油氣洩漏搶火受傷。

機電工程署在網頁提醒，乾洗衣店負責人更換石油氣瓶前應檢查氣瓶、調壓器、供氣接駁軟喉及接駁位有否損壞、漏氣或鬆脫，留意有沒有漏氣的氣味或聲音。網頁提到，負責人要確保乾衣機和石油氣瓶與衣物、膠袋等可燃物料保持最少一米距離，並按照乾衣機製造商的建議，定期清理排氣管內壁，以避免因塵埃積聚，阻礙排氣及引起火警。