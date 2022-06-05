李家超：會強化公僕危機意識 「多指揮少討論」

對於公務員被批評按章工作的文化，李家超在訪問稱，公務員整體勤奮優秀、有辦事能力，惟部分程序繁複或過時，令公務員無法發揮效率，他希望政府架構重組之後，從系統設計上讓權限更清晰，執行上也會更清晰。他表示，上任後會強化團隊危機意識，建立團隊精神。

要破「等指示」文化 先建團隊精神

他以2019年反修例風波及第五波新冠疫情為例，稱香港發生突發緊急事件時，沒在問題醞釀時提早介入，導致危機發生，「做領導，要在問題開始醞釀的時候，主動加入指揮」。他又稱公務員沒有指示、指示不清晰、權責不清晰都沒法做事，強調要破除「等指示」的文化，必先建立團隊精神，若每個公務員都以解決問題為目標，便不用擔心團隊出現「自己管自己」。

李家超又表示，上任後將派包括官員及社會各界人士的訪問團外出，向國際推廣香港，以「講好香港故事」及矯正不公道的抹黑，更說不管疫情如何，「不能再等，不能再慢了」。他認為，無論政治環境如何，香港都要外出招攬不同人來港發展，主動招商引資等。對於近年香港人才流失問題，李家超稱不擔憂，香港市民進出很常見，強調香港具吸引力，「人自動會被吸引來」。