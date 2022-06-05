邱騰華：關一定要開 惟不能忽視內地情况

傳港澳8月通關 澳門稱無收通知

另外，對於有消息稱港澳有望8月放寬通關，澳門旅遊局長文綺華昨澄清，消息並非由當局發出，重申無收到任何有關港澳8月通關的通知。

邱騰華昨出席商台《政經星期六》稱，沒有一個經濟體系可永遠「閂埋門」，認為隨着檢測方式愈趨普及方便，本港新冠疫苗接種率增加，在安全環境下通關是必然的。但他強調，新冠疫情尚未完全離去，港府必須審慎處理通關議題，在面對不同變種病毒時有不同方式處理，又謂內地花很大力氣才遏止新一波疫情，港府不能「淨係顧一面嘅門」，而不顧「另一面」、即內地的情况。

修版權例周三二讀 邱料可迅速立法

邱亦提到，《2022年版權（修訂）條例草案》周三（8日）將於立法會首二讀，重申版權與創意產業有莫大關係，本港若要成為高端服務中心，無法例保障只會淪為空談。他相信完善選舉制度後立法會能在短時間內完成立法工作。

他又稱近期有國際級展覽在港舉行，港府有提供協助，又認為本港需積極發展法律調解等具潛力的專業服務業，不能只着眼於開關與否，形容需調節冀恢復以往「隨便攞起個篋3日去兩個地方」這種心態。

稱需發展專業服務業 不能只看開關

對於港府正積極爭取加入「區域全面經濟伙伴協定」（RCEP），邱騰華說，RCEP預計明年7月起會招收新成員，港府有不斷向成員國表達加入意願，認為若擁有一紙協議及清楚條文，對香港在地緣政治及波濤洶湧的國際經濟環境下是築起安全網。他亦透露，正與秘魯討論自由貿易協定，有助本港貿易投資市場推廣至南美。

（新冠疫情）