食環稱DJ有互動屬表演 業界倡房內打碟

署方：負責人須確保無人跳舞

據防疫規例，酒吧或酒館不可有現場表演和跳舞活動。食環署昨回覆稱，「現場表演」指在同一時間同一地點，表演者及在場者有接觸互動機會，而個別活動是否現場表演，則需按整個活動安排、表演者與在場者接觸互動、相關事實和個別情况。署方續稱，若DJ獨自在座位間以外的DJ房播放音樂，並與座位間的人無實質接觸互動，一般不會視為現場表演；若DJ以任何形式在場與座位間的人交流互動，便或構成現場表演。署方又說，酒吧負責人須確保場內員工和顧客沒有跳舞。

4爆疫酒吧違例否 食環：正了解

對於4間爆疫酒吧有否違反防疫規例，食環署稱正進一步了解，而署方6月2及3日與警方行動亦確認有關酒吧至今仍停業。香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁認為，署方憂慮打碟令場內氣氛太高漲而「帶動客人違規」，他已提醒聯會酒吧安排DJ在房內打碟，「盡量撳低個熱切程度」，並已着職員「嚴厲警告」客人離開座位應戴口罩。

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