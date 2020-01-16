4酒吧多76人染疫 4校呈報14宗 LINQ增44個案 累計65成最大群組

昨新增446宗陽性個案，382宗屬本地個案，64宗為輸入個案。本地個案中，有76宗即近兩成與中環酒吧相關。其中最大的酒吧群組LINQ昨增44宗個案，累計共有65宗陽性，當中6人於5月27及28日晚上均有到場，共有55人次於5月28日晚上到訪LINQ。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，個案涉40男25女，介乎18至41歲，大多自5月29日發病。前日公布的蘭桂坊Shuffle群組則再有28人染疫，該店累計有42宗。酒吧Iron Fairies & J. Boroski則再多兩宗，累計51名顧客及兩名職員染疫，其中個案最早於5月25日發病；Zentral亦多兩宗，至昨共35名顧客染疫。

一小學5染疫 一幼園3中招

另外，衛生防護中心公布4校呈報14宗個案，其中基督教宣道會宣基小學有5名學生染疫，最後上課日同為6月2日，其中4人就讀2A班，均於過去幾天發病，中心已建議該班停課至本周四（9日）。張竹君表示，2A班共有24個學生，染疫學生座位相近，班房內有隔板，學童小息時可在班房進食；該校另一班別亦有一人染疫，暫未見與其他個案關聯，防護中心稱會繼續觀察狀况。香港保護兒童會聖誕老人愛心粉嶺幼兒學校則有3名N1班學生染疫，其中兩人來自同一家庭，張竹君補充，該班共14個學生、無固定座位、設午睡時段，防護中心同建議該班別停課至6月9日。

被問及為何班房已設隔板亦有傳播，張竹君引述第五波初期學校爆疫個案稱，Omicron傳播力高，即使學童在同一班房佩戴口罩亦會染疫，惟現時師生每日要做快速測試，希望能避免校內出現大型傳播。

另外，香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學法文班兩名學生及一名教師驗出陽性，該班共有15名學生，最後上課日為5月31日。張竹君稱，已建議法文班停課一周，學員來自不同班級，同班暫未出現個案。

太古城婦疑染BA.2.12.1 源頭不明

至於日前公布爵士舞班爆疫的寶血會上智英文書院，今日再增3宗個案，包括一名爵士舞班學員，爵士舞班累計6名學生及一名教師染疫；而該校另外兩宗個案為爵士舞班學員的同班同學，分別就讀涉1C及5C班，張竹君表示，因懷疑上述班別出現傳播，謹慎起見，兩班需暫時停課。

此外，本港新增一宗疑染Omicron BA.2.12.1個案，涉70歲太古城怡山閣女住戶，5月28日發病，3日後快測陽性，暫列源頭不明個案。張竹君表示，該廈未有涉相同病毒株的個案，患者曾到訪太古城中心百芳池上便當、將軍澳PopCorn翠園、銅鑼灣翡翠明珠廣場大家樂等食肆，中心已將上述地點納入強檢公告。

6食肆4酒吧遭檢控 暫禁晚市

另外，食環署昨發稿稱，在6月2及3日巡查後，6間位於旺角、黃大仙和北區食肆及4間位於中西區和旺角的酒吧負責人涉違例遭檢控，有關處所須於指定期間禁晚市堂食、最多兩人一枱；亦於中環一間酒吧向8人發告票，分別涉違每枱人數上限、無掃安心出行及違疫苗通行證規定。

明報記者

（新冠疫情）

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